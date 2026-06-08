Martin Vaculík a vzduchem chlazené motory Tatra V8: Čtyři svébytné konstrukce a jeden bonus
V předminulém týdnu jsem byl natáčet výrobu nákladních automobilů Tatra včetně vzduchem chlazených motorů V8 a V12. Vznikla dohromady tři videa, která zde postupně zveřejníme. Ve zbylém čase jsem stihnul návštěvu Muzea osobních vozů Tatra a vznikl okamžitý nápad natočit ještě jedno rychlé vozidlo.
Úspěšnou automobilku od neúspěšné dle mého názoru neodlišuje sofistikovanost konstrukčních řešení, ale schopnost vyvinout to, co zákazníci ocení. A vyrábět to rychle, levně a v co nejvyšších počtech.
Že automobilka Tatra jako nejstarší dodnes existující výrobce vozidel dopadla s osobními vozy velmi neslavně, je nejčastěji dáváno za vinu nešťastnému centrálnímu řízení automobilového průmyslu ČSSR po druhé světové válce, kdy třeba velmi moderní model Tatra 600 (lidově tatraplán) byl zašlapán převodem do mladoboleslavské škodovky. Vůz se samonosnou karoserií a plochým motorem vzadu, pro který byla vyvinutá dokonce vznětová jednotka, byl tehdy absolutní evropská špička. Šlo o podobně kvalitní konstrukci, jakou byl třeba Volkswagen Typ 1 (brouk), ale o třídu výše. Tatra 600 se začala vyrábět v roce 1948, zatímco třeba Mercedes-Benz svůj první typ se samonosnou karoserií (W120 „ponton“) představil až v roce 1953.
Kdybychom odhlédli od chyb komunismu, tak mě na Tatře zaujalo, kolik zcela svébytných konstrukcí vytvořili a v jak malých počtech pak tyto vznikaly. Je pak logické, že nezbývají prostředky na investice a že nové konstrukce není za co zavést do výroby. Tento problém (tedy máme vyvinuto, ale nedokážeme to začít vyrábět) postihl nejen motor chystané Tatry 625 (kterým dnešní video končím), ale i mnoho řešení pro náklaďáky – například chystanou Euro 6 variantu vzduchem chlazeného motoru či motor s klikovou hřídelí v kluzných ložiscích.
Všichni asi víte, že Tatra vyráběla v letech 1934 až 1999 limuzíny se vzduchem chlazenými motory V8 v zádi. Teprve při návštěvě muzea jsem si uvědomil, že ty motory jsou sice všechny V8 a vzduchem chlazené, ale konstrukčně absolutně odlišné. Tedy motor Tatry 87 nevychází z předchozí Tatry 77, ale je úplně jiný. Znovu úplně jiný pak byl i motor Tatry 603 a zase zcela odlišný a kompletně nový byl i ten pro Tatru 613, který to pak doklepal až do roku 1999, kdy byl smontován poslední kus Tatry 700.
Zdroj: Autorský text