Martin Vaculík konečně natočil pořádné video o Dacii Bigster, která má úplně všechno
Videa o automobilových novinkách netočím moc často, a pokud ano, vybírám si jen ty extrémně důležité. V jarní řadě našeho televizního Světa motorů jsem takto představil Dacii Bigster na plyn a s elektrickým pohonem zadní nápravy. Z materiálu, který se do krátké televizní stopáže nevešel, zde máte nyní delší verzi.
Od uvedení prvního novodobého loganu v roce 2004 ušla značka Dacia obrovský kus cesty a pozvolna se učí uspokojit i náročnější zákazníky. Zároveň se však snaží nepřicházet ani o ty šetřivé, čehož důkazem jsou varianty již z továrny upravené na spalování LPG.
Některé kombinace hnacího řetězce dosud zůstávaly zapovězeny. LPG varianty byly vždy jen předokolky s manuálními převodovkami. Ani čtyřkolky nebylo možné kombinovat s automatem. Tuto kombinaci všeho se vším, tedy LPG, čtyřkolky i automatu, přináší právě až Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4, který počátkem tohoto roku rozšířil nabídku modelové řady. A navíc je to hybrid.
Ke čtyřkolce i hybridu si Dacia pomohla stejným řešením – samostatným elektromotorem pro zadní nápravu, jehož špičkových 23 kW (trvalých 10 kW) stačí k tomu, abyste obcí proplachtili předpisovou padesátkou jen na elektřinu. Proč tak nízký výkon? Protože nejde o vysokonapěťový hybrid, ale jen nadstavbu mild-hybridu s pracovním napětím 48 V.
Je jasné, že funkce je kompromisní, ale cena 750.000 Kč za čtyřkolku s automatem, hybridem a ještě na LPG je silný argument. A že váš mechanik nepotřebuje elektrotechnickou kvalifikaci, protože jde o takzvané bezpečné napětí, to se také počítá. Představte si, že minus pól k zadnímu motoru je veden normálně přes kostru. Na karoserii automobilu jsou tedy kostřeny jak standardní 12V elektrická síť, tak 48V trakční.
V dnešním videu se pokusím tento extrémně zajímavý automobil podrobněji představit. Rozšířil flotilu dlouhodobě testovaných aut ve Světě motorů, najeto má již 15.000 km a v brzké době přineseme první video již s poznatky z reálného provozu.
Zdroj: Autorský text