Martin Vaculík otestoval elektrický Volkswagen ID.3 po 300 000 km. V jakém je stavu?
Jaká bude reálná životnost a spolehlivost elektrických aut, je bezesporu jednou z nejdůležitějších motoristických otázek dneška. Když se mi do cesty připletl nejlevnější Volkswagen ID.3 na trhu ojetin, který od roku 2020 zdolal již 300 000 km, samozřejmě jsem jej pro vás musel natočit.
Vůz měl kompletní servisní historii, z níž se dalo zjistit, že dva z devíti modulů baterie o kapacitě 58 kWh už byly měněné. První v rámci servisní akce 93P7, druhý poté, co se předchozímu nizozemskému majiteli rozsvítila závada pohonu. Výměna jednoho modulu tedy byla zdarma, druhý pak už při nájezdu přes 200 000 km si majitel platil. Autorizovaný servis účtuje za výměnu jednoho modulu částku obvykle 100 000 Kč, nezávislá dílna to zvládne za zhruba polovinu.
Teď se můžete začít hádat, zda takové servisní náklady jsou za 300 000 km přiměřené. Diskuse bude samozřejmě plná majitelů spalovacích aut, která takový nájezd zvládla bez jediné závady a jejichž majitelé v žádném případě nezaplatili takovou, či spíše vyšší částku za pravidelné inspekce s výměnami olejů, filtrů, rozvodů či zapalovacích svíček, protože vše hravě zvládají sami a díly nakupují za pár korun na internetu.
Video přichází trochu pozdě. Konkrétní vůz koupil současný majitel počátkem tohoto roku za 10 000 Eur. Pak bohužel přišlo zdražení paliv, o ojeté elektromobily vzrostl zájem a jejich ceny se odrazily ode dna. Dnes tak podobně levný ID.3 nenajdete, ale jak budou dále stárnout, jejich ceny jistě na čtvrtmiliónovou hranici spadnou.
Úplně mě šokovalo, v jak dobrém je vůz po těch kilometrech stavu. I tlumiče odpružení fungují přijatelně, v podvozku nejsou žádné vůle. Dle Lukáše Urbánka ze servisu Lukas Auto, který mi ID.3 prověřil, je to u platformy MEB normální. Tedy i podvozky tuzemských Enyaqů a Elroqů jsou velmi robustní a majitelům nepřinášejí investice. Původní zde byly i brzdy.
Dospěl jsem tedy k podobným závěrům jako před nedávnem při analýze Škody Enyaq s 240 000 km, kterou jsem svěřil škodováckému útvaru pro analýzu vozidel. Tuto reportáž jsme již odvysílali v pořadu Svět motorů TV na Nova Action, zde se jí dočkáte zanedlouho.
Na elektromobilitě vás hodně odrazuje potřebná vyšší kvalifikace servisů pro opravy trakční elektrické části a závislost na drahých autorizovaných dílnách. V dnešní reportáži se podíváme do dílny nezávislé, která už si se všemi elektromobily od koncernu Volkswagen bez problémů poradí.
Zdroj: Autorský text