Martin Vaculík po roce s Citroënem Berlingo 1.5 Diesel: Lynč se nekoná! Fungoval naprosto spolehlivě
Na dlouhodobě testovaném Citroënu Berlingo jsme ve Světě motorů najeli 44.391 km a neměli s ním vůbec žádné problémy. Překvapilo nás vnitřní prostorností, komfortem i velmi slušnou dynamikou pouhé patnáctistovky pod kapotou. Žádné závady se nevyskytly, byť ve videu ukážu, že pečlivé vyšetření už počínající vážnou chorobu prokáže.
Vezměte si, že vám automobilka půjčí na rok k důkladnému otestování auto. Vůz ten rok funguje naprosto vzorně. Automobilka je hrdá, že tak dobře obstál. Místo pozitivního výstupu se však dočká kritiky, že vůz je krám, který majitelům způsobuje značné potíže. Je těžké pochopit, že s takovou redakcí pak už nechce nikdy nic mít?
Přesně takové dilema jsem řešil na závěr dlouhodobého testu Citroënu Berlingo XL 1.5 diesel (96 kW) s automatickou převodovkou. Auto celou dobu nelehkého redakčního života sloužilo bez nejmenšího zaváhání. Pokud teď nadskakujete, že to je přece úplná samozřejmost, tak vás musím ujistit, že dnes bohužel není. Kvalita nových evropských automobilů pod tlakem zrychlených inovací (emisní normy, bezpečnostní nároky) i nutnosti šetřit (čínská konkurence) klesá zcela devastujícím způsobem.
Měl jsem teď smolnou sérii, kdy dva za sebou jdoucí vozy byly po roce testování prostě nezpůsobilé k provozu, a třetí vůz vykazoval kritické naředění oleje benzinem. Takže opravdu, když se dnešnímu autu za 44.000 km a rok ani nezasekne infotainment, ani mu nezačnou pískat brzdy, ani vám uvnitř nic nezůstane v ruce, je to skvělý výsledek. Jak ve videu uvidíte, závěr dlouhodobého testu jsem natáčel v nejkrutějších únorových mrazech, kdy spolehlivost dieselu i v našem středočeském údolí prověřila teplota -20 °Celsia. A to nejen start, ale i jeho schopnost vytápět kabinu.
Zároveň jsem věděl, že když vůz pochválím, ztratím důvěru vás, čtenářů. Problémy dieselů DV5 jsou už obecně známé, však jsme si nedávno i tady ve videu takový motor rozebrali a ukázali, co se může stát a kde je příčina. Proto dnešní video zachycuje všechny kladné stránky vozu a problémy motoru zmiňuje spíše okrajově. Podíváme se však endoskopem do netypicky řešeného sání a můžete se těšit, jaké karbonové doly tam najdete.
Jestli někteří stále obtížně chápete můj příklon k elektromobilům, které již v jejich současné fázi považuji za vyhovující pro 90 procent uživatelů, tak tyto a podobné motory jsou toho příčinou.
Zdroj: Autorský text