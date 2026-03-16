Martin Vaculík použil Zeekr 7X k odvozu hnoje. Unikátní test zaujme nejenom na vsi

Zeekr 7X
Martin Vaculík
Zatímco moje technicky orientované publikum oceňuje i dlouhé a vizuálně nezáživné výklady, pro diváka našeho televizního pořadu Svět motorů na Nova Action musím vždy vymyslet něco zajímavého. 

Za čínské SUV Zeekr 7X jsme zapřáhli vlečňák s hnojem a vyzkoušeli zrychlení z klidu na 100 km/h. Zároveň jsme chtěli ukázat i pár vtípků, které po vzoru tesly čínští programátoři do infotainmentu vozu ukryli. Kameramanům se bohužel nepodařilo natočit, že řehtání koně v podání vnějšího reproduktoru Zeekru 7X je tak přesvědčivé, až na to začali odpovídat ostatní koně na statku. 

Možnost z vozu promluvit na osoby venku je zajímavá, bohužel ji však lze aktivovat jen po zařazení polohy P na voliči jízdních režimů. Takže pro komunikaci s řidičem druhého vozu, který ani po dvaceti letech platnosti nepochopil pravidlo zipu, není použitelná.

Akcelerace vozu s vlekem hnoje, tedy test, jaký snad nikdy nikdo na světě neprovedl, nás překvapila. Z dobře udržovaných a čistých maštalí jde převážně o mokrou slámu, takže těch 1300 kg berte jako hrubý odhad. Nicméně i nejsilnější spalovací auto této třídy by těžko těch šest vteřin na stovku zvládlo aspoň s prázdným vlekem. 

Je jasné, že slušný dojezd dnešních elektromobilů je dán důsledným snižováním jízdních odporů a vlek snad víc než hmotností „škodí“ aerodynamickým odporem. Na druhou stranu jen někteří uživatelé nákladních přívěsů s nimi jezdí na dlouhé vzdálenosti. A pro trasy do 100 km už je dnes takový Zeekr 7X na tahání absolutně vhodný – má extrémní tažnou sílu, plynulé dávkování výkonu a jeho hnací ústrojí netrpí při pomalém manévrování.

Zdroj: Autorský text

