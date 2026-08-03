Martin Vaculík proklepnul BMW i3 94 Ah REX za 269.000 Kč. V jakém je stavu?
Mnozí motoristé už dnes uznávají, že zrovna pro ně by byl elektromobil optimální řešení. Oprávněně však namítají, že ten s vyhovujícím dojezdem je drahý a ten, který je levný, zase nikam nedojede. Našel jsem ojetinu za 269.000 Kč, navíc v unikátním provedení s pomocným dvouválcovým motorem.
Zatímco za čtvrt milionu můžete mezi spalovacími ojetinami vybírat doslova ze všech automobilových kategorií (jen u těch vyšších dostanete vůz starší a v horším stavu), tak mezi elektrickými ojetinami prostě zatím za tyto peníze neexistují kousky s baterií mezi 70 a 100 kWh, která už uspokojí všechny běžné denní nájezdy.
Těm motoristům, kteří mohou doma nabíjet, by většinou stačily elektromobily s baterií 20 až 40 kWh. Takové v pohodě zvládnou běžné denní nájezdy, které jsou u typického českého motoristy v nižších desítkách kilometrů. Ale jednou měsíčně se chtějí podívat třeba za příbuznými na Šumavu. Jenže současná podoba veřejného nabíjení, kdy každá druhá nabíječka nefunguje, selže proces autorizace, a když omylem spustíte stojan ČEZ čipem od PRE, tak to máte za 24 Kč/kWh, je pro ně natolik stresující, že zůstávají u spalovacího auta.
Proto mám osobně velice rád kuriozitu od značky BMW – model i3 REX z let 2013 až 2018. Byť samotná i3 se dělala do roku 2022, tak pro Evropu vzhledem k vyšší kapacitě baterie poslední verze 120 Ah a houstnoucí síti nabíječek byl dvouválcový prodlužovač dojezdu v zádi už považován za zbytečný. I dost majitelů i3 REX vám dnes řekne, že je ten spalovací motor spíš obtěžuje – když ho vůbec nezapojíte, potřebuje si jednou za dva měsíce udělat deset minut údržbového chodu. A když jej vždy proběhnete jen těch deset minut, tak vám za dva roky zestárne benzin a rozsvítí se kontrolka MIL. Ale kdo prostě občas jezdí na delší cestu a nechce nabíjet, pro toho je i3 s pomocným motorkem bezstresový parťák.
Chodí o něm zkazky, že 28kW dvouválec s objemem 650 cm³ je moc slabý, aby stíhal na dálnici dobíjet baterku. To je i není pravda. Určitě se vám nestane, že by auto s nastartovaným pomocným motorem zastavilo. Kdybyste jej stále hnali 150 km/h, začne nakonec zpomalovat a bude pak muset vystačit s 25 kW elektrického výkonu, což znamená tempo kolem 115 km/h. Jako člověk, co má REX už dva roky doma, však říkám, že na českých dálnicích přes den tento stav nevyvoláte. Vždy vás provoz donutí zpomalit, takže spalovací motor stihne baterku došťouchat, aby tato pak poskytla rezervu pro akceleraci či vyšší rychlost.
Osobně když vidím, že do cíle s aktuálním nabitím nedojedu, tak REX pustím třeba při 50 procentech baterie. Pak nemusím nic řešit, neboť baterka bude klesat nanejvýš velmi pomalu. Obrovsky mě překvapilo, že REX, který jsem vyzkoušel i na testovaném voze (pouze to není ve videu), je velmi tichý. Pokud není s energií zcela v nouzi, vypíná se, když rychlost vozidla klesne pod 30 km/h. Aby na křižovatce nestál elektromobil, z jehož zádě zní spalovací motor.
Verze REX se dělaly s dvojicí akumulátorů. V letech 2013 až 2016 s 60 Ah, což přepočteno na známější kWh je něco jako 22 (celková kapacita). V letech 2016 až 2018 pak s baterií 94 Ah, což je něco jako 33 kWh.
Když jsem v nabídce dokonce autorizovaného prodejce ojetin BMW z Hradce Králové spatřil verzi 94 Ah REX, přišlo mi to jako mimořádná nabídka a velice mě zajímalo, v jakém je ten zázrak po deseti letech a 175.000 km stavu. Rozhodl jsem se, že na jeho případě natočím video, jak vybírat levnější BMW i3, jak si proklepnout baterku a na co si dát pozor. Baterka totiž umí reportovat hned tři různé hodnoty své aktuální kapacity a rozdíly mezi nimi ve videu vysvětluji.
Zdroj: Autorský text