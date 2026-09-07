Martin Vaculík rok ojížděl elektrický Hyundai Inster. Líbil se mu to, nebo se styděl?
Jedním z nejzajímavějších vozů, jaké jsme v poslední době měli ve Světě motorů na dlouhodobý test, byl malý elektromobil Hyundai Inster. Na to, že vznikl vlastně improvizací, si vedl velice dobře.
Malý Hyundai Inster vznikl z modelu Casper, což je miniautíčko určené pro domácí korejský trh. Na délku měří jen 3595 mm a rozvor náprav má pouhých 2400 mm. Pod kapotou mívá litrový tříválec, který svůj výkon na přední kola přenáší přes čtyřstupňovou automatickou převodovku.
Pro Evropu byl model jednak elektrifikován, jednak podstatně prodloužen. Obojí spolu souvisí – díky rozvoru protaženému na 2580 mm se pod podlahu vejde trakční akumulátor o kapacitě 42 či 49 kWh. Vzniklo autíčko trochu podivných proporcí, které však bez problémů odveze čtyři dospělé. Mají všichni dost místa pro nohy a úplný přebytek nad hlavou.
Prodloužení rozvoru však znamená větší průměr otáčení, který činí 10,6 m. Není to hodnota nijak ostudná, ale ani tak dobrá, jak by člověk od automobilového prcka čekal. Zadokolky, kde rejd předních kol nelimitují poloosy, mohou být i větší, a stejně se otočí na menším prostoru. Například Škoda Elroq potřebuje pouhých 9,3 m.
Rok jsme měli v redakci verzi Power (akumulátor 49 kWh, výkon motoru 84,5 kW) ve výbavě Style Premium, jejíž ceníková cena začíná na 804.990 Kč. Opravdu jsem si oblíbil mimořádně praktický interiér, který má na všechny podstatné funkce tlačítko. Chybělo mi jen bezdrátové zrcadlení telefonu, což je škoda, když vůz byl vybaven přihrádkou pro jeho indukční nabíjení na velmi praktickém místě.
Prostornost je opravdu zajímavá a přispívá k ní, že karoserie pochází ze spalovacího modelu. Místo pro baterii tak vzniklo zvýšením odpružení, nikoliv zvýšením podlahy. Výsledek je technicky kompromisní (například před zadní nápravou vzniklo po palivové nádrži duté místo), ale z pohledu posádky praktický.
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