Martin Vaculík se nachomýtl k rozebranému motoru 1.2 TCe z renaultů a dacií. Natočil to mobilem
V dnešním videu neuvidíte můj obličej, neboť jsem záznam pořídil já sám mobilem. Nachomýtl jsem se totiž k rozebranému motoru 1.2 TCe H5F, který je nejčastější motorizací dnešních renaultů a dacií a který pohání i náš dlouhodobě testovaný Bigster Hybrid G-150 4x4. Bude to odolný agregát?
Tříválec 1.2 TCe se staronovým kódovým označením H5F se na trhu objevil v roce 2023. Postupně nahradil jak větší čtyřválcovou třináctistovku H5H, tak menší litrový tříválec H4D. Vůz může pohánět buď samostatně, nebo v kombinaci s 48V mild-hybridem, dále s vysokonapěťovým hybridem a v případě vrcholného modelu Rafale i jako součást plug-in hybridu.
Výkony samotného spalovacího motoru dle aplikace činí 84 až 110 kW, točivý moment maximálně 230 Nm. Agregát pracuje s Millerovým cyklem, používá turbodmychadlo s naklápěcími rozváděcími lopatkami, dvojici vačkových hřídelí má poháněnou řetězem.
Už stihnul vstoupit do řečí, když jsme v dlouhodobém testu Renaultu Espace 1.2 E-Tech Full hybrid 200 k zaznamenali vnější zápach benzinu a zvyšující se hladinu oleje. Ve společnosti SGS jsme nechali udělat analýzu s nedobrým výsledkem – v oleji bylo až 15 procent benzinu. Pokud je navíc motorový olej ve viskozitní kategorii 0W-16, lze o jeho schopnosti chránit motor silně pochybovat. Výrobce následně upravil odvětrání klikové skříně, přeprogramoval vstřikování, vyměnil zapalovací svíčky a celý hybrid naprogramoval tak, aby se spalovací motor méně vypínal, než dosáhne provozní teploty.
Problém s ředěním oleje benzinem se tím podařilo omezit, nikoliv zcela eliminovat. Co je však velice zajímavé: Tyto motory provoz na znehodnocené mazivo až nepochopitelně dobře snášejí. Zatím nevíme o jediném takzvaně padlém, a to už sledujeme i vozy s nájezdem přes 200.000 km. Proč tomu tak je, na to částečně odpovídám ve dnešním videu.
Klíčem je nahrazení maxima kluzných ložisek valivými, což se týká nejen turbodmychadla, ale překvapivě i vačkových hřídelí. Jsem tak přesvědčený, že originální verze na LPG, kde k ředění oleje benzinem ve větší míře docházet nemůže (po studeném startu běží na benzin jen kratičce, verze Euro 7 budou mít elektricky vyhřívaný reduktor LPG a budou pracovat na plyn od první chvíle), budou velmi odolné a spolehlivé motory.
Zdroj: Autorský text