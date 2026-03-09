Martin Vaculík strávil hodinu pod Škodou 110 R. A napsal, co asi nikdy nikdo předtím
Martin Vaculík strávil hodinu pod Škodou 110 R. A napsal, co zřejmě nikdy nikdo předtím V minulém videu o legendě Škodě 110 R jsme si představili odlišnosti proti výchozím sedanům 100/110, design a jízdní vlastnosti. Proti jiným mým videím zde chyběla prohlídka vozu zespodu, tedy legendární zvedák. Dnes se jej dočkáte v míře více než vrchovaté.
Bylo to totiž přesně opačně, než byste čekali. Tedy nebyli jsme líní dát si erko na zvedák a okomentovat jeho techniku, ale udělali jsme to až moc důkladně, takže výsledný sestřih má hodinu čistého času. Rozhodl jsem se proto výjimečně jízdní a servisní část rozdělit.
Samozřejmě s majitelem a renovátorem Danielem Říhou nekomentujeme celou dobu jenom podvozek žlutého erka. Díky tomu, že kluci z Reincars zrovna renovují Škodu 1000 MBT, byla k dispozici i samostatná zadní náprava, na které šlo ukázat kompromisní řešení sestavy zadního bubnu a poloosy a příčiny odpadávání zadních kol, které bylo u vozů 1000 MB až 110 R ještě vzácné, ale u pozdějších těžších a bachratějších stodevítek, tedy řady 742, už zcela pověstné.
I všechny ostatní díly mají odborníci z Reincars k dispozici ve více exemplářích, takže jsme detailně probrali řešení přední nápravy s nešťastným excentrem pro seřizování odklonu, kvůli kterému mohlo vozům do roku výroby 1976 upadnout i přední kolo.
Řeč bude i o karburátorech, protože na vozech Škoda 110 R se vystřídaly typy Jikov DDSR (1970 až 1976) a EDSR (1976 až 1980). Muzeum Reincars Trutnov má ve sbírce i Škodu 110 LS se stejným motorem, ale karburátorem DDSR a stálým převodem ještě 4,44 (žluté erko z roku 1977 už 4,22). Obě auta mají radikálně jiný jízdní projev. Model 110 LS má vzteklý zvuk, na volnoběh se trochu počítá (tedy neběží zcela nakulato) a kolem 4000 otáček předvádí skokový nárůst výkonu, kdy trojka v 75 km/h zabere překvapivým způsobem a do 100 km/h motor táhne, že by se roztrhnul. Modernější erko má proti tomu zcela kulatý volnoběh, velmi plynulé reakce a plochou momentovou charakteristiku bez propadů a vzepětí. Vinou delšího převodu působí mnohem méně dynamicky.
Hledal jsem, zda dobový tisk nějak komentoval, že s modernizacemi došlo ke snížení dynamiky tuzemského sportovního kupé (ale také ke snížení hlučnosti, opotřebení a spotřeby), ale nenašel jsem nic. Takže mám asi po mnoha letech tu možnost být první a napsat to aspoň sem.
Zdrpj: Autorský text