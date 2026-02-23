Martin Vaculík testuje Dacii Bigster. Co zničil a co se mu líbilo?
Značce Dacia dlouhodobě fandím, neboť uchránila mnoho Čechů před světem ojetin. Jak si vede její nejnovější a zároveň největší model?
Dnešní auta jsou tak komplikovaná, že je můžete prověřovat sebelépe, a stejně si vylosujete kus, co každé sudé pondělí nestartuje a nikdo neví, co s tím. Proto považuji za vždy lepší volbu třeba skromnější, ale nové auto v záruce. Třeba právě dacii.
Bigster je první vůz automobilky Dacia, co není čistě účelný, ale také trochu hogo fogo. Může mít elektricky ovládané víko kufru, devatenáctipalcová kola či panoramatickou elektricky posuvnou střechu. Samozřejmostí (tedy pokud připlatíte) jsou vyhřívané sedačky, volant a elektricky vyhřívané čelní sklo. Zkrátka je tu výbava, kterou jiná dacia dříve neměla.
Pokud nepotřebujete čtyřkolku, vrcholným pohonem je nový vysokonapěťový hybrid s dvojicí elektromotorů (36 + 15 kW) spojenou se spalovací osmnáctistovkou (80 kW) prostřednictvím takzvané multimódové převodovky se čtyřmi stupni pro spalovací motor a dvěma pro elektrický. Spalovací motor H5P je určen jen a pouze pro funkci v hybridní soustavě. Je extrémně nadčtvercový (zdvih 93,8 mm, vrtání 78 mm), kompresi má rekordních 14:1 a spojen s manuální převodovkou by se jen velmi špatně sbíral z nízkých otáček, protože by bojoval s klepáním. V hybridu většinou běží v maximální zátěži a otáčkách mezi 1300 a 3500 za minutu, kdy má vysokou účinnost.
V dnešním videu se nevyhýbám tématům ředění oleje benzinem, hlučnosti a spotřeby paliva. Probereme si kompromisy v konstrukci podvozku stejně jako problematiku brzd u vozů, které zpomalují rekuperací. Pokud vás Dacia Bigster zajímá, dejte si na dveře cedulku „nerušit“ a užijte si dnešní video.
Zdroj: Autorský text