Martin Vaculík ukradl poškozený motor PSA 1.5 diesel. Proč selhává?
Není snad nikoho, kdo by nevěděl, že hliníkové diesely DV5 koncernu Stellantis trpí předčasným selháním ventilového rozvodu. S automechanikem Vaškem jsme jeden takový motor rozebrali, abyste sami viděli, v čem je problém.
Motor na analýzu jsem získal nečestným způsobem – ukradl jsem jej při odvozu v záruce vyměněných motorů do šrotu. Následně ve Světě motorů 16/2026 zveřejnil analýzu. O pár dní později se rozjelo vyšetřování – garanční oddělení automobilky motor poznalo podle fotek a zaútočilo na daný servis, že špinavé prádlo se přece pere doma a proč mi ho dali. Nedali, já ho ukradl. To jistě není zcela správné, na druhou stranu mě opravdu unavuje, že pokaždé, když medializuji nějaký problém, tak české zastoupení automobilky vůbec neřeší podstatu (udělali jsme věc, se kterou zákazníci nejsou spokojeni, a snažme se dělat vše, aby spokojeni byli), ale naopak velice řeší, kdo to proboha těm novinářům řekl.
Za ideální stav považují, že i o problému, který již je široce a veřejně diskutován například na facebookových fórech majitelů daných aut, by měla motoristická média mlčet. Takto ochočená motoristická média pak ale logicky nebudou zdrojem hodnotných informací pro spotřebitele. Řečeno na plnou hubu jim nikdo nebude věřit, čehož už jsme trochu svědky.
Tak jsem si postěžoval na těžký život motoristického novináře, který se snaží aspoň zbytkově dělat svoji práci, a pojďme na motor 1.5 diesel DV5. Nejčastější příčinou selhání bývá přeskočení řetízku, který spojuje obě vačkové hřídele. Ozubeným řemenem je totiž od klikové hřídele poháněna jen sací vačka, o její synchronizaci s výfukovou se stará řetízek. V červenci 2023 výrobce zavedl silnější řetízek (a předepsal hustší olej 5W-30), přičemž u dříve vyrobených aut jej nemění preventivně, ale až v případě problému.
Vozidla při pravidelných prohlídkách nebo podezření na hluk servis sleduje aplikací v mobilním telefonu, která má podezřelé hlukové projevy rozeznat. Překvapivě se jí to docela dobře daří. Když označí, že motor vyžaduje zásah, bývá již skutečně přítomno nějaké poškození – nejčastěji rozpadlá plastová kluzná lišta napínáku toho řetízku. Ve videu to je vidět, ale explicitně to nezaznělo – zlomená lišta byla i u našeho motoru, ovšem dle toho, jak jsou její úlomky nalezené ve vaně „ožužlané“, s ní motor ještě nějaký čas jezdil, než si výfuková vačka o tři zuby skočila a diesel s vysokou kompresí se potkal.
Jak si správně všimnul automechanik Václav Jirout, v jehož dílně jsme natáčeli, horní plocha pístu je zde šikmá. Na rozdíl od starších konstrukcí s rovnými písty je tak ventil při střetu s pístem namáhán nejen na vzpěr (v němž vydrží hodně), ale i na ohyb (v němž vydrží málo). Většinou se tak ulomí a výsledkem je totální destrukce, jako v našem případě. Zatlučením ventilu do pístu se tento i obvodově zvětší, jako když do topora od sekyry zatloukáte klínek. Může pak i prasknout vložka, což ukončí veškeré naděje na ekonomicky přijatelnou opravu.
Po analýze motoru se však nemůžeme zbavit dojmu, že selhávání řetízku a jeho napínáku je už jen důsledek, nikoliv příčina. Podívejte se prosím na video a posuďte sami.
Zdroj: Autorský text