Martin Vaculík už nebude podceňovat kybernetickou bezpečnost čínských aut. Expert mu to vysvětlil
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Expert na kybernetická rizika Miloslav Lujka dlouhodobě upozorňuje na nebezpečí sběru a následného zpracování dat ze strany čínských automobilek. Já jsem tato rizika vždy bagatelizoval se slovy, že nechápu, koho by můj malý bezvýznamný život mohl zajímat. Procesy strojového učení a umělá inteligence však mění i moje vnímání této problematiky.
Na mém životě není nic tajného. Každý den ráno vezu dceru autem do školy, a pak pokračuji metrem do práce. Výjimkou jsou dny, kdy něco natáčím a samozřejmě středy, kdy v Kauflandu začínají slevové akce a musíte tam být hned ráno, než zlevněné zboží vykoupí důchodci a Vietnamci. Například Google o mě tohle všechno ví, když mi každé ráno nabídne v navigace ten správný cíl. Vůbec mi to nevadí, naopak mi to usnadňuje život.
Miloslav Lujka je přední český expert na kybernetickou bezpečnost. Je ředitelem středoevropských oblastních poboček společnosti Check Point Technologies, spoluzakladatelem platformy Digitální pevnost a stojí za mnoha vzdělávacími programy.
Dnešní podcast začínám anketou, kterou jsem natočil na zářijových jízdách Světa motorů v Letňanech, kde jsem se ptal, zda byste si koupili čínský automobil. Překvapivě i od samotných návštěvníků obava z kybernetické bezpečnosti zazněla.
Miloslav Lujka vysvětluje, že můj jeden malý život nezajímá opravdu nikoho. Ale že sběr velkého množství dat od mnoha uživatelů je silnou geopolitickou zbraní. Dnešní nástroje umělé inteligence a výpočetní kapacity umožňují dát do vzájemných souvislostí nekonečné množství dat o chování uživatelů a nakonec může Čína či kdokoliv jiný přesně vědět, jaké jsou nálady ve společnosti, jak reagují na vnější podněty, kde jsou slabá místa společnosti a kam tnout, aby to co nejvíce bolelo.
Obrovská akcelerace kontinuálního sledování “všeho kolem” přišla s rozvojem autonomní jízdy. Její skok od prvních pokusů k reálné použitelnosti byl opět dán sběrem obrovského množství dat o dopravních situacích a strojovým učením z chyb. Auta, která mají jezdit sama, tak musí vše kolem natáčet a odesílat. Záruky, že někdo tato data nezneužije, jsou podle Miloslava Lujky slabé.
Poslechněte si dnešní podcast, pak odložte mobil a jděte se projít do přírody. Krásně se tam nyní barví listí.
Zdroj: Autorský text