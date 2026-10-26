Martin Vaculík v rafinérii OMV: Jsou prémiová paliva skutečně jiná?
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V České republice máme dvě vlastní rafinérie v Kralupech a Litvínově, které pokryjí většinu naší spotřeby. Potkat však můžeme i paliva ze zahraničí. Například stooktanový benzin a prémiová nafta od OMV jsou vždy z jejich vlastní rafinérie ve Schwechatu u Vídně. Právě tu jsme navštívili.
Osobně strašně nerad točím reportáže. Abych něco natočil dobře, potřebuji být pánem situace a přesně vědět, co mě čeká, na co se připravit. Pozvání od OMV v tomto vypadalo velmi nejistě: „Exkluzivně se podíváte do rafinérie, což se dlouho nikomu z Čech nepovedlo. A něco se dozvíte o prémiových palivech MaxxMotion. Možnosti natáčení však budou omezené, právě o video bychom však stáli nejvíce.”
Na místě situaci zachránil model rafinérie. Točit atmosférickou destilaci, kde se ropa rozděluje na jednotlivé frakce, vakuovou destilaci, kde se z tmavých podílů získávají plyny, izomerizaci, kde se získávají látky s vyšším oktanovým číslem, fluidní katalytický krak, hydrokrakovací jednotky či dokonce katalytické odparafinování plynového oleje, které je unikem rafinérie Schwechatt, jsme nemohli.
Přitom kapacita krakovacích jednotek a jejich kvalita jsou pro moderní rafinérii zásadní. Jde o způsob, jak tmavé podíly s dlouhými uhlovodíkovými řetězci a vysokým bodem varu, typicky mazut, přepracovat na lehčí s kratšími molekulami použitelné pro automobilová paliva. Základní molekula uhlovodíku vypadá tak, že jsou uhlíky v řadě a po obvodě vodíky. Když chcete jednu dlouhou molekulu rozdělit na dvě kratší, musíte dodat dva atomy vodíku, jimiž “zaplácnete” nově vzniklé konce (každý uhlík má čtyři elektrony ve valenční vrstvě, kterými tvoří vazby). Toto je základní popis hydrokraku. Fluidní katalytický krak zase funguje na principu jemně mletého katalyzátoru, nejčastěji zeolitů, který poletuje ve vznosu v parách z těžké ropné frakce.
Jak se liší zimní nafta?
Zmínil jsem katalytické odparafinování plynového oleje. Dvě převažující složky nafty jsou plynový olej a petrolej. Přirozenou vlastností plynového oleje je, že za nízkých teplot se z něj vylučují parafiny, které ucpávají palivový filtr a v extrému jejich vinou nafta zcela ztuhne a není už čerpatelná.
Zimní nafta z běžné rafinérie tak musí obsahovat více petroleje, o který je však boj, neboť jde o základní složku leteckého paliva. Proto si i samotné rafinérie pomáhají přísadami, takzvanými depresanty, které nesníží podíl parafinických frakcí, ale způsobí, že se parafiny vyloučí v podobě malých kuliček, nikoliv velkých vloček. Po studeném startu tak pomaleji ucpávají filtr a je větší šance, že než ho stihnou ucpat, zahřeje se (návratovou větví nebo i elektricky) natolik, že už začne parafiny rozpouštět.
Když rafinérie využije účinek depresantů nadoraz, nemohou už zabrat individuálně přidávané přísady, stejně jako s nimi neuděláte z letní nafty zimní. U běžných rafinérií platí, že letní, zimní a přechodová nafta jsou produkty lišící se samotným složením.
V rafinérii OMV Schwechat pracuje od roku 1988 katalytické odparafinování, z nějž padá plynový olej s filtrovatelností -40 stupňů. Taková je pak i filtrovatelnost z něj namíchané nafty, a to překvapivě po celý rok!
Unikem nafty MaxxMotion Diesel od OMV je celoroční excelentní filtrovatelnost. Zatímco u ostatních naft musíte s příchodem mrazů řešit, jestli v nádrži nemáte letní či přechodovou (zimní s CFPP -20 °C se povinně vydává od 1. 12.), tak MaxxMotion diesel můžete mít v nádrži klidně ještě z léta a stejně “nezmrzne”.
MaxxMotion vždy z Rakouska
Zatímco obyčejné pohonné hmoty jsou u všech značek vždy z blízkých rafinérií či skladů a “značková” na nich je receptura přísad, tak benzin MaxxMotion 100 a nafta MaxxMotion diesel se vozí do celé České republiky právě ze Schwechatu. Neobsahuje standardní biosložku FAME, ale buď hydrogenovaný rostlinný olej HVO, nebo jiné hluboce chemicky přeměněné obnovitelné podíly. Rafinérie Schwechat totiž dnes různé odpadní tuky přidává přímo ke zpracovávané ropě a prožene je všemi výrobními procesy.
Stooktanový benzin také neobsahuje líh, který se přes zimu může svázat s vodou a padnout na dno nádrže. Místo něj je zde 14 % látky ETBE, která z lihu pochází, ale s vodou se nemísí a účinně zvyšuje oktanové číslo. Hrdí jsou u OMV také na svoji recepturu přísad, která čistí ventily, vstřikovače a snižuje tření.
Zdroj: Autorský text