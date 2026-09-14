Martin Vaculík vs. Toyota Land Cruiser Hybrid: Skutečné zlepšení, nebo emisní nesmysl?
Mezi moje přiznané úchylky patří láska k terénní Toyotě Land Cruiser 250. Jsem moc vděčný za to, že vůz na evropském trhu stále je, když jiné off-roady už emisní pokuty a rostoucí nároky na aktivní i pasivní bezpečnost ze starého kontinentu vyhnaly.
Stopku terénnímu vozu mohou reálně vystavit i zcela splnitelné požadavky, které vyžadují malou úpravu nebo jenom další zkoušky. Taková auta totiž v Evropě využije a kupuje tak málo lidí, že jakékoliv náklady bývá těžké mezi prodané kusy rozředit a ukončení dovozu se zdá vždy tím nejlogičtějším řešením.
Od loňského září pro modelový ročník 2026 dostal dieselový lanďák mild-hybrid v jeho základní podobě s řemenovým startér-generátorem (neboli reverzibilním alternátorem), provozním napětím 48 V a baterií o využitelné kapacitě 0,2 kWh. Takové řešení slouží především jako rychlý a zcela tichý stop-start a při akceleraci pomáhá z nejnižších otáček až 60 Nm točivého momentu.
Systém nebylo lehké do vozu zastavět tak, aby neutrpěla brodivost. Musel být použit dokonce speciální řemen, který při brodění nezačne prokluzovat. Trakční akumulátor musel hledat takové místo, kam nikdy nepronikne voda. Obvyklé umístění pod sedačkou spolujezdce zde nepřipadalo v úvahu, neboť do off-roadů může při maximální hloubce brodění normálně natéct. Luxusně vybaveným evropským verzím by to asi dělal málokdo, ale technicky vzato lanďák jede, i když už má řidič nohy ve vodě.
Místo se tak našlo v zavazadelníku a způsobilo podstatné zhoršení užitných parametrů. Než začnete vztekle nadskakovat, poslechněte si důvody, které k tomu konstruktéra vedly. V dnešním videu si ukážeme, jak plynule vůz funguje při městském popojíždění, jaké má pružné zrychlení, změříme si výkon na válcové zkušebně a nakonec půjdeme na zvedák. Zde bude řeč nejen o konstrukci a dimenzování, ale i o kritizované protikorozní ochraně.
Zdroj: Autorský text