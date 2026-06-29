Martin Vaculík vyrazil s elektromobilem na Wachauring. Jak držela baterka při driftování?
Dnešní video je jedno z nejméně zdařilých, jaké jsem kdy natočil. Kdo si dnes pořídí Hyundai Ioniq 5 N nebo Ioniq 6 N, získá stroj, který driftuje mnohem lépe a snadněji, než jsme natočili my.
Že je Hyundai Ioniq 5 N jedno z nejlepších sportovních aut historie, o tom už nikdo nepochybuje. Všichni dobří řidiči jej chválí nejen za typické elektromobilní vlastnosti, tedy zběsilou akceleraci a okamžitou reakci, ale i za ovladatelnost a taky věc i velmi dobrým elektromobilům zatím zapovězenou: perfektně dávkovatelný účinek brzd, tedy takzvaný brake blending – což je spolupráce rekuperace se třecími segmenty.
Zatímco na silnici nebo při jízdě na okruhu na čas je ovladatelnost vozu s opravdovým elektronicky ovládaným lamelovým samosvorným diferenciálem (tím se odlišuje od Tesly Model 3 Performance, která to řeší jen přes brzdy) vzorná, driftování zatím přišlo většině recenzentů nesnadné. Pokud to není nějak elektronicky ošetřeno, tak elektrické auto má fyzikálně dané úskalí v nízké setrvačnosti hnacího řetězce a otáčkách kol neomezených převody. To znamená, že pokud tažná síla přesáhne sílu třecí, tak se velmi rychle roztáčejí téměř na maximální rychlost. Stačí ale trošku ubrat a kola okamžitě zpomalí a chytnou se vozovky. Je proto pro jezdce velmi těžké dosáhnout plynulého chování v driftu.
Když Hyundai Ioniq 5 N přišel počátkem roku 2024 na trh, obsahoval program pro podporu driftování, který ale moc dobře nefungoval. Většina zájemců o jízdu bokem tak volila režim N-Balance a v něm úplné vypnutí předního motoru, tedy přenesení veškeré tažné síly na zadek. Tento režim však nebylo možné kombinovat se systémem N-Shift, kdy řazením virtuálních převodů omezíte maximální rychlost prokluzu kol, ani s umělým zvukem motoru, který také podporuje cit pro rychlost protáčení kol.
Hyundai na kritiku bleskově zareagoval a modelový ročník 2025 dostal v deseti stupních nastavitelnou podporu driftování. Právě takové auto jsem si zapůjčil, objednal si trackday na kropeném okruhu Wachauring v rakouském Melku a vyrazil. Až po cestě jsem ale zjistil, že ta podpora driftování tam není.
Zastoupení automobilky Hyundai mi nebylo schopné na dálku poradit. Všichni si mysleli, že by tam systém podpory driftování být měl ho a já ho jenom neumím najít. Natočili jsme tudíž poměrně bezcennou reportáž s výkonem přeneseným na zadek, přitom dnes už existují videa perfektně driftujících hyundaiů právě s aktivovaným a zřejmě opravdu perfektně fungujícím driftovacím režimem. Klíčové je, že třeba současný Ioniq 6 N umožňuje N-Drift kombinovat s N-Shift i zvukem motoru. A chování je zřejmě opravdu ideální.
A proč testovaný vůz novou podporu driftování neměl? Některý z novinářů přede mnou měl tak obrovský strach o své soukromí, že vypnul všechno, co šlo. Tedy nejen sdílení polohy vozidla, ale i automatické aktualizace. A bohužel první kusy modelového ročníku 2025 ještě driftovací program neměly z výroby, ale dostávaly je při jedné z prvních automatických aktualizací OTA.
Cenná na dnešní reportáži je část o nabíjení. Tedy že s Hyundaiem Ioniq 5 N můžete jet z Prahy na Wachauring (280 km) a na rychlé 350 kW nabíječce na dálnici A1 se stavit maximálně na 20 minut. Pak můžete celý den řádit na okruhu a zpět se dostanete opět jen s jednou takovou zastávkou. Na malém kropeném okruhu je odběr výkonu nepoměrně menší než na velkých okruzích, kde se jezdí na suchu a na čas.
Zdroj: Autorský text