Martin Vaculík vyzkoušel Pandu 4x4 v terénu. Pouze legenda, nebo fakt něco umí?
První generace Fiatu Panda z let 1980 až 2003 je krásným důkazem, že dnešní ceny historických vozů pramálo souvisí s jejich technikou.
Mnohá tichá auta s výkonnými motory upadají v zapomnění, kdežto jednoduché stroje, jimiž jsme kdysi jezdívali z nedostatku peněz na lepší, mají investiční potenciál. Auto, které se má stát ceněným veteránem, musí mít charisma a nějaký příběh.
Panda 4x4 přišla v roce 1983. Výrobce si s konstrukcí hlavu moc nelámal a šel cestou nejmenšího odporu. Vzadu použil tuhou nápravu odpruženou listovými pery. Listová pera mají tu zásadní výhodu, že nám nápravu i ustaví, a tedy je namontovaná přímo na nich. Při použití vinutých per musí být náprava příčně i podélně vedena, což komplikuje a prodražuje konstrukci.
Přední náprava zůstala beze změn a dokonce není ani zvýšená. Prodloužením per by totiž došlo k tomu, že se zmenší půdorysná vzdálenost mezi kotevním bodem příčného ramena a kolem, takže se kolo sklopí do nežádoucího pozitivního odklonu. Dnes jdou od náhradních výrobců koupit delší ramena, která zvýšení přídě pandy umožňují, ale v originálu byla panda opravdu výrazně skloněná vpřed. Dostatečné tažné síly bylo dosaženo zkrácením převodů.
Pohon zadní nápravy se připojoval jen tam, kde to klouže, jelikož jde o zubovou spojku bez možnosti rozdílných otáček předních a zadních kol při jízdě zatáčkou. Dostatečné tažné síly bylo dosaženo zkrácením převodů asi tak, že jednička byla do terénu, pětka pak dlouhá zhruba jako čtyřka u silničních variant. Motory stačily skromné – první tři roky starý OHV 965 cm3, od tohoto roku moderní řada FIRE – nejdřív litr (35 kW), později jedenáctistovka (37 či 40 kW).
Právě toto poslední provedení, konkrétně kousek z roku 1997 s jen 40.000 km, mi zapůjčila prodejní galerie Engine Praha pro natáčení reportáže do podzimní řady našeho pořadu Svět motorů TV na Nova Action. Do televizní stopáže osm až deset minut se vejde jen to nejnutnější. Zde vám v premiéře přinášíme delší verzi, kde zazní vše, co o voze vím. Tak sami posuďte, zda je to dost.
