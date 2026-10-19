Martin Vaculík vyzkoušel Porsche 928 se zázračnou zadní nápravou
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Zatímco slavný model 911 s sebou vláčel ranec konstrukčních omezení, tak osmiválcové kupé 928 bylo v sedmdesátých letech zkonstruováno na čistém listě papíru tak, aby všechny hlavní charakteristiky byly ideální.
Název Weissach překvapivě neznamená stejnojmenné vývojové centrum Porsche, ale je to zkratka slov Winkel einstellende, selbststabilisierende Ausgleichs-Charakteristik. Jistě chápete, že jsem se pojmenování nápravy ve videu raději vyhnul a spokojil se s popisem funkce. Ta je totiž impozantní.
Standardní řešení s vlečenými trojúhelníkovými rameny, v našich krajích nazývané úhlová kyvadlová zadní náprava, přechází vlivem pružnosti silentbloků při ubrání plynu do rozbíhavosti. V přímém směru to nevadí. Obě kola generují tah směrem od podélné osy vozovky, avšak tyto síly jsou na obou stranách stejné, takže se vyruší. Problém nastává v zatáčce, kdy je vnější kolo zatíženo víc než vnitřní a začne vychylovat záď k vnějšímu okraji vozovky.
Chování, kdy je vozidlo s pohonem zadních kol při ubrání plynu v zatáčce přetáčivé, považují mnozí motoristé za zákonité a zkušený řidič se mu snaží vyhnout. Ty méně zkušené dnes „profackuje“ stabilizace. Osobně bych se řidičům, kteří v zatáčce uberou či dokonce přibrzdí, zcela nesmál. Když vám do cesty vběhne kanec či prostředkem vozovky vyrazí náklaďák, dá nohu z plynu asi každý.
Porsche pro svůj sportovně-cestovní model 928 vyvinulo zadní nápravu, která při ubrání plynu přechází do sbíhavosti. V zatáčce ji tak vnější kolo táhne dovnitř, nikoliv ven. Takové chování nevede k nebezpečnému úhlu smyku. Vozidlo o nic nepřipraví zkušené řidiče, ale je velmi vlídné i k těm začínajícím či méně nadaným. Překvapivé je, že s nápravou Weissach nejsou žádné potíže – ani po letech jí nic nebývá. Celé Porsche 928 je velice kvalitní – o jeho konstrukci a problémech si více přečtete v aktuálním čísle tištěného Světa motorů (43/2026).
Porsche 928 je jedno z aut, které jsem zvolil pro natáčení do našeho pořadu Svět motorů, který běží premiérově každý čtvrtek od 20:30 na stanici Nova Action. Krásné vozy z nedávné i dávnější minulosti nám pro natáčení půjčuje prodejní galerie Engine Praha sídlící v POP Airport Tuchoměřice. Reportáže natáčím vždy tak, aby se z nich dala vystříhat desetiminutová televizní verze i půlhodinová pro web Auto.cz a přidružený youtube kanál.
Tentokrát jsem se musel smát, že kolegové do televize vybrali dlouhý popis kontinuálního elektromechanického vstřikování K-Jetronic, konkrétně popis funkce regulátoru řídicího tlaku a závislosti hlavního a řídicího tlaku. Věc, které se bojí i většina českých mechaniků, by tak už měli zvládat i běžní televizní diváci.
Zdroj: Autorský text