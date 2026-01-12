Martin Vaculík zpovídá experta na nabíječky: Jak s nimi zacházet, aby fungovaly?
Technik Světa motorů Martin Vaculík je velkým příznivcem elektromobilů, ale zároveň velkým kritikem veřejného nabíjení. Považuje jej za nespolehlivé, drahé a uživatelsky málo přívětivé. Ale je to tak i ve skutečnosti?
Můj kritický názor na veřejné nabíjení je známý, zároveň však tuším, že některé z nabíjecích neúspěchů nejsou vinou provozovatelů stanic, ale nesprávného postupu. Víte, že pomalé nabíjení střídavým proudem (AC) se ukončuje jinak než stejnosměrné (DC)? Bude veřejná AC nabíječka akceptovat ukončení ze strany auta, nebo se musí seance ukončit čipem či v aplikaci?
A jak vůbec vypadá výstavba nabíječek? Proč jsou vždy před různými fastfoody, ale málokdy před opravdu dobrými restauracemi? A kdy se i u nás dočkáme průjezdních nabíječek, aby řidiči souprav už nemuseli před nabíjením odpojovat vlek? O tom všem bude řeč v dnešním podcastu s Adamem Čečákem z oddělení Realizace projektů Emobility ve společnosti PRE.
Zdroj: Autorský článek