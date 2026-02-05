Předplatné
Masáž hlavy při řízení? Nový patent Mercedesu-Benz má uvolnit stres

Patent Mercedes-Benz
Patent Mercedes-Benz
Patent Mercedes-Benz
Mercedes-Benz S
Marek Bednář
Marek Bednář
Masírování zad pomocí vzduchových polštářků v opěradle je už celkem běžné. Stuttgartská automobilka hledá cesty, jak osádce ještě lépe pomoci se uvolnit, a to pomocí systému masírování hlavy.

Masážní sedačky jsou dnes k mání nejen v luxusních autech, ovšem na masáž hlavy je třeba si zajít ke kadeřníkovi. Mercedes-Benz by to mohl změnit, pokud se do výroby dostane věc, kterou si nechal v Německu patentovat.

Nejde o vzduchové polštářky v hlavové opěrce, na rozdíl od sedáku či opěradla se zde mají o masáž týlu hlavy starat ramena ovládaná vzduchovými písty. Cílem tak patrně je napodobit kadeřníkovy prsty jezdící po vaší lebce. Kromě posunu se ramena také budou natáčet a vibrovat. Jen pochopitelně masáž nedosáhne na temeno.

Automobilka tvrdí, že člověk, který je v přílišném stresu, může pociťovat „únavu a bolesti hlavy, které zhoršují dojem z řízení“. Právě proto má být mechanismus pro masírování hlavy dobrým nápadem.

Systém by se mohl aktivovat kromě tlačítka někde v interiéru, ať už u ovládání sedačky na dveřích, nebo třeba v centrálním displeji, také z aplikace ve smartphonu. Vůz má díky senzorům sám poznat, kde přesně máte hlavu, také by ale mělo být možné přesné umístění masážních ramen posouvat.

Jak je u patentů běžné, jejich registrace ještě neznamená, že se něco takového v autech skutečně objeví. Do té doby se můžete zamyslet nad tím, jestli byste něco takového ve svém autě chtěli.

Anketa
Využili byste masáž hlavy ve svém autě?
Ano, to by bylo skvělé
Napřed bych to zkusil/a, pak by se vidělo
Nejspíš ne, stejně to nebude ono
Ne, u kadeřníka přitom vždy skoro usnu
Celkově 0 hlasů

zdroj info, foto: DPMA/CarBuzz

