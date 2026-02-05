Masáž hlavy při řízení? Nový patent Mercedesu-Benz má uvolnit stres
Masírování zad pomocí vzduchových polštářků v opěradle je už celkem běžné. Stuttgartská automobilka hledá cesty, jak osádce ještě lépe pomoci se uvolnit, a to pomocí systému masírování hlavy.
Masážní sedačky jsou dnes k mání nejen v luxusních autech, ovšem na masáž hlavy je třeba si zajít ke kadeřníkovi. Mercedes-Benz by to mohl změnit, pokud se do výroby dostane věc, kterou si nechal v Německu patentovat.
Nejde o vzduchové polštářky v hlavové opěrce, na rozdíl od sedáku či opěradla se zde mají o masáž týlu hlavy starat ramena ovládaná vzduchovými písty. Cílem tak patrně je napodobit kadeřníkovy prsty jezdící po vaší lebce. Kromě posunu se ramena také budou natáčet a vibrovat. Jen pochopitelně masáž nedosáhne na temeno.
Automobilka tvrdí, že člověk, který je v přílišném stresu, může pociťovat „únavu a bolesti hlavy, které zhoršují dojem z řízení“. Právě proto má být mechanismus pro masírování hlavy dobrým nápadem.
Systém by se mohl aktivovat kromě tlačítka někde v interiéru, ať už u ovládání sedačky na dveřích, nebo třeba v centrálním displeji, také z aplikace ve smartphonu. Vůz má díky senzorům sám poznat, kde přesně máte hlavu, také by ale mělo být možné přesné umístění masážních ramen posouvat.
Jak je u patentů běžné, jejich registrace ještě neznamená, že se něco takového v autech skutečně objeví. Do té doby se můžete zamyslet nad tím, jestli byste něco takového ve svém autě chtěli.