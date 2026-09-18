Maserati chystá dva nové modely. Vyvine mu je čínská obdoba Maybachu
Západní automobilky už se nebojí sáhnout si pro techniku do Číny, zatím se to ale nedělo u luxusních značek. To se asi změní, tímto způsobem má totiž rozšířit portfolio Maserati. Dva modely mu pomůže vyvinout čínská obdoba Maybachu.
O budoucnosti značky Maserati se spekuluje už dlouho, vzhledem k jejím velmi špatným prodejním výsledkům v posledních letech. V roce 2025 italská automobilka dodala jen 7900 vozů, což byl propad o 30 % proti roku předchozímu a o 80 % proti roku 2017. Dnes tak Maserati prodává méně vozů než výrazně dražší Ferrari nebo Lamborghini.
Stellantis i nadále tvrdí, že značku Maserati prodávat nechce. Dává to smysl, v segmentu luxusních vozů má pouze tuto jedinou značku. Stále pravděpodobnější je ale možnost, že na záchraně Maserati se budou podílet Číňané. Nepůjde ale přímo o odprodej značky, jak se mnohokrát spekulovalo, ale o spolupráci na vývoji.
Podle posledních reportů z čínských médií je v podstatě jistotou, že Maserati navázalo spolupráci se značkou Maextro. To je společná práce automobilky JAC a technologického gigantu Huawei. V rámci jeho aliance HIMA vzniká více značek a Maextro míří do luxusního segmentu. Její prvotina, limuzína S800, je považována za místní obdobu Rolls-Royce nebo Maybachu a patří mezi nejdražší čínské vozy vůbec. Druhý model V800 je zase nejdražším a nejluxusnějším MPV na čínském trhu.
Maextro by mělo dostat na starost vývoj dvou nových modelů, které se budou na exportních trzích prodávat se značkou Maserati. Středně velké SUV a veliké auto popsané jako Gran Turismo dostanou technologie od Huawei, včetně komponent pohonu. Samotný vývoj a výroba proběhnou u JAC v nové továrně, která dnes produkuje vozy Maextro.
Podrobnější informace o obou vozech zatím k dispozici nejsou, zmíněné GT má být elektrické a nahradit v nabídce model GranTurismo Folgore, SUV má být nástupcem grecale. Jestli i to bude pouze elektrické, není jasné, současné modely Maextro nabízejí i sériové hybridy. V Číně by se oba nové modely měly prodávat pod značkou Maextro a trojzubec nést pouze na exportních trzích.
Možná nepůjde o naprosto totožné vozy, protože část výroby by měla probíhat v Itálii. Karoserie včetně pohonu by měla vznikat v Číně a jako SKD kit být exportována do Itálie. Tam se do ní vyrobí interiér a další detaily. Díky tomu budou mít i nadále práci zajištěnou italské továrny značky.
Pro Stellantis nepůjde o první takovou spolupráci, na čínské vozy už spoléhá delší dobu. Peugeot na exportních trzích prodává pickup Landtrek, vyvinutý u automobilky Changan. Dodge v Mexiku prodává dva modely, které jsou upravenými vozy značky GAC. Nový elektromobil Opelu, vyráběný ve Španělsku, vyvíjí na své technice automobilka Leapmotor. Budoucí modely Peugeotu pro čínský trh zase pro Francouze vyvíjí Dongfeng. Podobný deal už má i Jeep, který také využije techniku Dongfengu.
Zdroj: ChinaEV Home