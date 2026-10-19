Maserati chystá velký návrat: Levante a quattroporte znovu na scéně
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Slavná italská značka se po letech paběrkování nadechuje k světlejším zítřkům. Modelovou ofenzívu představí již letos v prosinci, elektřina chybět nebude.
Na právě probíhajícím autosalonu v Paříži italská značka chybí, podle vedení mateřského koncernu Stellantis to ale neznamená, že by se s ní do budoucna již nepočítalo. Generální ředitel skupiny Antonio Filosa navíc odmítl spekulace o prodeji Maserati, ačkoliv silný partner by Maserati mohl přinést nový impuls.
Místo pomyslného pohřbu automobilky s trojzubcem ve znaku se v prosinci v Modeně uskuteční prezentace její nové strategie. Filosa slibuje skutečný plán, nikoli pouhou prezentaci vizí.
Maserati tak reaguje na vleklé problémy: propad prodejů, tlak dovozních cel zejména v USA i nejistotu kolem dalšího směřování. Situaci nepomohl ani konec osmiválcových modelů nebo dosavadní vlažné přijetí elektrické strategie. Modelová paleta navíc přišla o dvě výrazná jména v podobě SUV Levante a sedanu Quattroporte.
Známá jména v jiné podobě
Návrat prvního z nich potvrdil šéf Maserati Santo Ficili. Na prosinec chystá koncept velkého SUV, který má značku vrátit do segmentu E, kde se původní levante snažilo soupeřit například s Porsche Cayenne, BMW X5 či Mercedesem GLE.
Zatímco předchůdce používal přeplňované šestiválce a osmiválce, u novinky můžeme očekávat čistě elektrický pohon. Ten však vedení značky zatím výslovně nepotvrdilo. Pravděpodobně se totiž uvažuje také o spalovacích motorech, jako je tomu třeba u Porsche Macan. Nástup elektromobility sice v posledních měsících v Evropě zrychlil, ve Spojených státech se přesto stále jedná spíše o menšinovou alternativu, především v segmentu dražších aut.
Ještě výraznější proměna čeká quattroporte. Model, který od šedesátých let proslul jako luxusní sedan, už podle Ficiliho nemá být klasickým tříprostorovým vozem. Jeho nástupce si představuje jako velký, velmi nízký automobil na pomezí sportovního kombi typu shooting brake a crossoveru. Maserati by tak mohlo nabídnout praktičtější karoserii, aniž by se vzdalo sportovně laděného charakteru.
Budoucí nabídka má stát na dvou pilířích: sportovních modelech GranTurismo, GranCabrio, MC20 a GT2 Stradale na jedné straně, velkých luxusních vozech na straně druhé. Mezi nimi zůstane SUV Grecale jako důležitý model z hlediska objemu prodejů.
Zdroj: Car and Driver, foto: Maserati a Auto.cz, video: Auto.cz