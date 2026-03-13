Maserati nebo Peugeot s technikou Xiaomi? Stellantis jedná s Číňany o spolupráci
Už dnes v Evropě Stellantis vedle mnoha svých značek prodává také čínské vozy Leapmotor. Možná nezůstane jen u toho, protože Evropané prý jednají o nějaké formě spolupráce s dalšími čínskými automobilkami. Výsledkem by mohl být i prodej některých evropských značek třeba úspěšnému Xiaomi.
V Nizozemsku sídlící koncern Stellantis už v roce 2023 koupil 20% podíl v čínském startupu Leapmotor. Přes společný podnik Leapmotor International čínské vozy importuje do Evropy a také to vypadá, že by se čínská technika mohla dostat i do jiných značek Stellantisu. Ani to ale zjevně nestačí, protože podle agentury Bloomberg Stellantis jedná o spolupráci s dalšími čínskými automobilkami.
Vedení Stellantisu podle agentury Bloomberg v poslední době jednalo s šéfy Xiaomi a Xpengu. Na stole je spolupráce na evropských značkách koncernu, Stellantis prý konkrétně hledá investora pro některé ze svých značek.
Jako největší adept na podobnou spolupráci se zmiňuje jméno Maserati. Zejména tomu by se nějaká forma pomoci jistě hodila, protože loni už se jeho prodeje dostaly i pod úroveň mnohem exkluzivnějšího Ferrari. S přechodem na elektrifikaci se mu také nedaří; ačkoliv již své modely nabízí, zájem o ně je mizivý.
Obě strany by z dohody mohly těžit. Zatímco Stellantis hledá kapitál, Xpeng a Xiaomi mají zájem o přístup k existujícím výrobním závodům v Evropě. Je to pro ně klíčový strategický krok k expanzi na zdejším trhu a zároveň elegantní způsob, jak se do budoucna vyhnout dovozním clům. Xpeng už dnes nechává své vozy montovat v továrně Magna Steyr v Rakousku, Xiaomi svou expanzi do Evropy plánuje na příští rok.
Zároveň by ale podobná spolupráce s Číňany podle Bloombergu mohla vést k ještě většímu rozkolu mezi americkou a evropskou částí Stellantisu, které už dnes působí, jako by každá byla z jiné planety. Zmíněno bylo dokonce rozdělení koncernu na tyto dvě části, což ale mluvčí Stellantisu v prohlášení jasně odmítl.
Ani jedna z automobilek podobná jednání agentuře Bloomberg nepotvrdila. Od Stellantisu obdržela pouze generické prohlášení: „V rámci své běžné obchodní činnosti vede Stellantis jednání s řadou aktérů v oboru po celém světě o různých tématech, a to vždy s konečným cílem nabídnout zákazníkům ty nejlepší možnosti v oblasti mobility.“
Stellantis už vedle Leapmotoru má bližší spolupráci také s automobilkou Dongfeng. S tou má společný podnik v Číně a obě automobilky navzájem využívají své technologie. Stellantis ale také na některých trzích prodává vozy založené na modelech čínské automobilky Changan.
Xpeng má rozjetou spolupráci s koncernem Volkswagen, který v něm drží 5% podíl. Právě tento měsíc se pro čínský trh začalo vyrábět první auto Volkswagenu postavené na technickém základě Xpengu. Xiaomi zatím spolupráci se žádnou zahraniční automobilkou nenavázalo, ostatně první model uvedlo na trh teprve v roce 2024.
Minulý rok Stellantis vykázal čistou ztrátu ve výši 22,3 miliardy eur (zhruba 540 miliard korun). Za tím stojí především masivní účetní odpisy spojené s nuceným přehodnocením dosavadní ambiciózní strategie v oblasti elektromobility. Automobilka doplatila na přehnaně optimistické odhady tempa přechodu na čistě elektrické vozy a musela nákladně zrušit či přepracovat řadu rozpracovaných EV projektů, platforem i kapacit v dodavatelském řetězci.
Zdroj: Bloomberg, zdroj foto: Xiaomi a Xpeng, zdroj videa: Xpeng