Maserati staví vzdušné zámky ohledně motoru V8. Důvodům však rozumíme
Maserati dnes žádný osmiválec nenabízí, návrat V8 ale není úplně vyloučený. Nešlo by hlavně o vyšší výkon, ale o zvuk, charakter a exkluzivitu. Obhájit záměr u vedení Stellantisu ale bude náročné.
Maserati dnes netrpí nedostatkem výkonu. GranTurismo a GranCabrio mají šestiválec Nettuno, který ve vrcholné verzi Trofeo nově nabízí 434 kW, elektrické verze Folgore zase ukazují, že rychlost se dá vyrobit i bez spalovacího motoru. Jenže u drahého italského grand toureru nejde jen o zrychlení. Zákazník si kupuje také zvuk, náladu a trochu mechanického divadla.
Právě proto se v Maserati znovu mluví o osmiválci. Od konce výroby Quattroporte v roce 2024 značka žádný motor V8 nenabízí a ještě nedávno to vypadalo jako uzavřená kapitola. Šéf vývoje Davide Danesin však v rozhovoru pro australský Carsales připustil, že současné architektury by osmiválec teoreticky přijmout mohly. Zákazníci by se podle něj pro takové auto našli, jen ne ve velkých počtech. Šlo by tedy spíš o specialitu než o běžnou verzi pro objemové prodeje.
Nejlogičtějšími kandidáty jsou GranTurismo a GranCabrio. Oba modely používají přeplňovaný 3.0 V6 Nettuno, který podle verze nabízí 360 až 434 kW a 600 až 650 Nm. Jenže předchozí generace si část pověsti postavila na osmiválcích od Ferrari a právě jejich zvuk dodával těmto autům zvláštní auru. Nettuno je technicky vyspělý a silný motor, ale V8 má v této třídě pořád jinou váhu.
Teoreticky by připadalo v úvahu i SUV Grecale, jehož platforma je stejně jako architektura GranTurisma a GranCabria připravena na různé druhy pohonu. Jenže u Maserati dává návrat osmiválce větší smysl v kupé a kabrioletu. Tam by nepůsobil jako další honba za výkonným SUV, ale jako návrat části identity značky.
Jednoduché řešení však Maserati nemá. Nabízelo by se sáhnout do regálu Stellantisu po některém z motorů Hemi V8, jenže ty jsou pro současné architektury příliš velké. Pokud by tedy osmiválec opravdu vznikl, nejspíš by musel být kompaktnější a částečně vycházet z architektury Nettuno. Technicky lákavá představa, ekonomicky mnohem horší zpráva.
Vývoj nového osmiválce pro malou sérii by byl drahý i v měřítku luxusní značky. Projekt by navíc potřeboval souhlas Stellantisu, který bude počítat vývojové náklady, omezený objem výroby i cenu výsledného auta. Už současné GranTurismo patří mezi velmi drahá kupé, takže případná verze V8 by se posunula ještě výš.
Právě v tom je celé téma zajímavé. Maserati nepotřebuje osmiválec proto, aby mělo víc koní. Výkon má. Spíš jako by znovu řešilo, jak zůstat výjimečné v době, kdy umí být moderní, rychlé i elektrické, ale část zákazníků pořád čeká něco víc než jen silný motor a dobrý čas z nuly na sto.
Návrat V8 zatím není potvrzený model ani schválený projekt. Je to možnost, která by dávala smysl jen v omezené, drahé a imageové podobě. Právě tak by ale mohla fungovat nejlépe. Ne jako návrat do minulosti, ale jako připomínka, že u Maserati se vždycky platilo i za věci, které se nedají jednoduše změřit.
Zdroj: Maserati, Motor1, Road and track