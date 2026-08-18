Máte automat? Počkat 10 sekund po nastartování mu zásadně uleví
Stačí maličkost a předejdete vysokým účtům za opravu automatické převodovky. Řada řidičů po otočení klíčkem nebo stisku tlačítka ihned řadí a vyráží. Přitom stačí nepatrná pauza po nastartování a automatu se uleví. A nezáleží na tom, o jaký typ automatu se jedná.
Otočíte klíčkem, zařadíte „déčko“ a okamžitě přidáte plyn? Pokud máte automat, dáváte mu tak zbytečně zabrat. Přitom k radikálnímu prodloužení životnosti celého hydraulického ústrojí stačí absurdně jednoduchý návyk. Než vyrazíte, dejte po nastartování automatu zhruba 10 vteřin. Tento jednoduchý trik přitom platí bez výjimky pro všechny druhy automatických převodovek, jak si podrobně rozepíšeme níže.
Zejména po delším stání, a ještě více v chladném počasí, potřebují vnitřní okruhy automatu kratičkou chvíli na to, aby se dostaly z klidového stavu do plného provozního pohotovostního režimu.
U klasického čistě mechanického manuálu toto pravidlo neplatí – tam tlakové olejové čerpadlo, hydraulické rozvaděče ani třecí lamely zanořené v tlakovém okruhu nejsou.
Planetové převodovky a hydroměnič: Tlak oleje je základ
Typické příklady: Skříně ZF 8HP (BMW, Audi, Alfa Romeo), Aisin (Volvo, Toyota, Peugeot) nebo 9G-Tronic (Mercedes-Benz)
Každý, kdo někdy seděl v autě s klasickým planetovým automatem a hydrodynamickým měničem, ten rozdíl moc dobře zná. Když po delším stání nastartujete a okamžitě tam „pošlete“ zpátečku nebo dopředný chod, auto sebou často nepříjemně škubne. Může za to čistá hydraulika. Během hodin či dnů klidu totiž část převodového oleje zkrátka steče zpět do vany. Hlavní olejové čerpadlo začíná pracovat až s rotací motoru a hydraulický okruh je v tu chvíli bez plného provozního tlaku.
Krátká pauza po startu umožní čerpadlu plně natlakovat celý systém, naplnit rozvaděč i měnič točivého momentu a zajistí, že se třecí lamely nesepnou nasucho. V praxi je to nejvíce znát právě při zařazení zpátečky – pokud počkáte tichých deset vteřin, převodovka zapadne sametově hladce a bez jakéhokoliv rázu. Počkat na správný tlak oleje je pro ochranu mechaniky absolutně klíčové.
Dvouspojkové převodovky a robot: Pozor na vysoké otáčky volnoběhu
Typické příklady: Koncernové DSG/S tronic (Škoda, VW, Audi), PDK (Porsche), DCT (Mercedes-Benz) či EDC/PowerShift (Renault, Ford)
Ani majitelé moderních dvouspojkových převodovek však nejsou vůči tomuto pravidlu imunní, přestože jejich skříň funguje na úplně jiném principu. Po studeném startu totiž řídicí jednotka motoru drží nezanedbatelně zvýšené volnoběžné otáčky. Pokud v tomto momentu bez rozmyslu zařadíte a chcete se hned rozjet, nutíte mechatroniku i spojkové lamely pracovat né zrovna šetrném režimu.
Chvíle strávená na volnoběhu srovná otáčky motoru na klidnou úroveň a poskytne mechatronice nezbytný čas na natlakování hydrauliky pro plynulé a šetrné ovládání řadicích vidlic a spojek. Výsledkem není jen komfortnější rozjezd bez cukání, ale především dramaticky nižší opotřebení drahých třecích segmentů.
Podobná pravidla platí i pro takzvaný „robot“ (robotizovanou převodovku AMT, jako je Opel Easytronic, Dacia Easy-R či Fiat Dualogic). Ačkoliv má mechanicky nejblíže k obyčejnému manuálu, její spojku a řazení ovládané servomotory či hydraulikou vystavují vysoké startovací otáčky neúměrnému tlaku.
A co variátor (CVT a e-CVT)?
- Typické příklady: Subaru Lineartronic (klasické CVT), hybridy Toyota (e-CVT)
Dává tento návyk smysl i u bezstupňových převodovek? Jednoznačně ano, i když u nich stačí o pár vteřinek kratší čas než u klasického automatu, dejme tomu 5 až 10 vteřin. Klasické variátory spoléhají na systém dvou kuželových řemenic spojených ocelovým řetězem. Aby řemen neprokluzoval, vyžaduje extrémní hydraulický tlak, který generuje čerpadlo až po startu.
Trochu odlišná je situace u hybridních e-CVT (např. Toyota Prius nebo RAV4 Hybrid), které místo řemenic využívají jednoduché planetové soukolí napojené na elektromotory. Mechanicky sice nemají žádné třecí lamely ani řemen, které byste zničili, ale krátká pauza po startu zde slouží řídicí jednotce a diagnostice k bezpečnému natlakování chladicího okruhu, spárování vysokonapěťové baterie a hladkému nastartování spalovacího motoru bez hydraulických rázů.
Po pár vteřinách vyrazit
Neznamená to ale, že byste měli po startu v autě vysedávat celé minuty a nechat agregát běžet naprázdno. Krátké natlakování hydrauliky není „zahřívání motoru na místě“. Dlouhé stání na volnoběh modernímu spalovacímu motoru nesvědčí a převodovce nepomůže také – olej v převodové skříni se bez zátěže na místě rovněž prakticky nezahřeje. Pravidlo deseti sekund slouží výhradně k natlakování hydraulického okruhu a srovnání startovacích otáček (v tuhých mrazech stačí počkat přibližně 15 až 30 sekund).
Recept na dlouhověkost je jednuchý: Nastartujte, zapněte si pás, případně zapněte rádio – tím využijete čas potřebný pro automat. Sešlápněte brzdu, zvolte požadovaný režim, nechte převodovku sekundu „chytnout“ a okamžitě plynule vyrazte. Prvních pár kilometrů udržujte lehkou nohu na plynu a převodovka se vám odvděčí stovkami tisíc hladkých kilometrů.
Zdroje: BNL Transmissions, GEARS Magazine, HIXA, Jalopnik, Knibbe Automotive Repair, Mechanics Stack Exchange, ZF Aftermarket