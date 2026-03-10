Máte v pořádku autolékárničku? Toto musí obsahovat. A jak je to s platností a pokutou?
Autolékárnička je stále povinnou součástí výbavy vozidla. Jaká jsou aktuální pravidla, co musí autolékárnička obsahovat a za co hrozí pokuty?
Autolékárnička je součástí povinné výbavy většiny motorových vozidel v České republice. I v roce 2026 je povinná výbava do auta stanovena vyhláškou č. 153/2023 Sb. Její nedodržení může řidiče stát pokutu.
Povinnost se týká především osobních automobilů, dodávek, nákladních vozidel nebo autobusů. Motocykly a mopedy mezi ně naopak nepatří, takže motorkáři autolékárničku vozit nemusí. Přesto ji řada z nich vozí dobrovolně, což je jedině dobře.
Co musí obsahovat autolékárnička v roce 2026
Obsah autolékárničky je v posledních letech poměrně jednoduchý a přehledný. Současná podoba povinné výbavy platí od 1. října 2018, kdy novela vyhlášky zjednodušila obsah lékárničky a některé položky z ní odstranila. Od té doby se seznam povinných pomůcek nezměnil a stejné požadavky platí i pro rok 2026. Autolékárnička pro osobní automobil musí obsahovat:
- 3× hotový obvaz s jedním polštářkem
- 3× hotový obvaz se dvěma polštářky
- 1× náplast hladká na cívce
- 1× škrtící pryžové obinadlo
- 1× chirurgické rukavice v ochranném obalu
- 1× izotermická fólie
- 1× nůžky se zaoblenými hroty
Tyto pomůcky obsahuje drtivá většina autolékarniček, ale je jistější jednotlivé položky zkontrolovat. Nejsou samoúčelné, umožňují ošetřit základní poranění, zastavit krvácení nebo ochránit zraněného před prochladnutím. Výbava je navržená tak, aby ji zvládl použít i člověk bez zdravotnického vzdělání.
Platnost autolékárničky: Neřeší se?
Jedním z nejčastějších dotazů řidičů je platnost autolékárničky. Mnoho lidí se domnívá, že musí pravidelně kontrolovat datum expirace a po jeho uplynutí lékárničku automaticky vyměnit. To už je však minulost.
V současnosti se však kontroluje především stav autolékárničky. Pokud je kompletní, nepoškozená a obvazový materiál není znehodnocený, není nutné ji měnit jen kvůli datu uvedenému na obalu.
Přesto se doporučuje její obsah jednou za čas zkontrolovat. Autolékárnička je často uložená v kufru, kde může být vystavená velkým teplotním výkyvům, vlhkosti nebo mechanickému poškození.
Za co hrozí pokuty?
Policie při silniční kontrole může zkontrolovat, zda autolékárničku ve vozidle skutečně máte. Zajímá ji především to, jestli je přítomná a jestli obsahuje všechny povinné položky.
Pokuta může hrozit v situaci, kdy autolékárnička ve vozidle úplně chybí, není kompletní nebo je její obsah zjevně znehodnocený. Policista tak může udělit blokovou pokutu až 1500 Kč (dříve až 2000 Kč).
Pokud je ale pouze starší a stále v dobrém stavu, samotné datum expirace se neřeší. V praxi se zkrátka pokuty udělují hlavně tehdy, když řidič autolékárničku vůbec nemá nebo když je prázdná či výrazně poškozená.
Kam autolékárničku uložit?
Autolékárnička by měla být uložená tak, aby byla snadno dostupná i po případné nehodě. Nejvhodnější je pevné a přehledné místo v kufru, například boční kapsa nebo držák, kde je chráněná před vlhkostí i mechanickým poškozením. Měla by být rychle po ruce a neměla by být schovaná pod zavazadly nebo jinými předměty.
Uložení v přihrádce před spolujezdcem sice není zakázané, ale při silnější nehodě může dojít k deformaci přední části vozu a přihrádka se nemusí dát otevřít, proto se obecně doporučuje spíše prostor v kufru.
Povinný obsah představuje pouze základní minimum. Někteří řidiči si proto autolékárničku doplňují o další praktické pomůcky, například dezinfekci na rány, sterilní gázu nebo malou svítilnu.
Doplnění o extra položky zákon nevyžaduje, ale v případě nehody může být velmi užitečné. Zvlášť pokud čekáte delší dobu na příjezd záchranářů nebo se nehoda stane na méně frekventovaném místě.
Zdroje: Vyhláška č. 153/2023 Sb