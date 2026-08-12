Maximalizace minimalismu. Jaguar odhalil interiér produkčního Type 01
První model znovuzrozeného Jaguaru bude mít velký displej před řidičem a druhý pro dotykové ovládání klimatizace, víc nic. Světu se odhalí v říjnu letošního roku.
Automobilka Jaguar před pár lety zcela přestala vyrábět všechna auta, protože její dosavadní strategie konkurovat BMW v tom, v čem je BMW vynikající, nefungovala. Po velkém restartu se chce zaměřit na výrazně luxusnější a navíc elektrická auta s menšími objemy prodeje a konkurovat tak značkám jako Bentley či Mercedes-Maybach.
Představení renesance bylo velmi kontroverzní a ještě více polarizace do ní vneslo odhalení konceptu Type 00, jehož jsme se přímo ve Velké Británii zúčastnili. První novodobý produkční jaguar z něj měl vzniknout do konce roku 2025, ovšem nestalo se tak, značka má s odhalením sériového vozu s názvem Type 01 a čtyřdveřovou kabinou zpoždění zhruba tři čtvrtě roku.
Čekání se však chýlí ke konci. Jaguar odhalil její interiér. Ten výrazně vychází z vnitřku konceptu svým pojetím palubní desky i „páteře“, vysokého, ale relativně úzkého středového tunelu dělícího řidiče od spolujezdce.
„V kontrastu s normou horizontálního designu interiéru jsme zdůraznili podélné linky středovou ‚páteří‘ (…), která vytváří čtyři oddělené prostory,“ komentuje tento prvek Thomas Holden, šéfdesignér interiérů u Jaguaru.
Co tu je oproti konceptu navíc, je velký displej v místě přístrojového štítu. Naopak tradiční centrální displej chybí, místo něj je tu jen patrně dotykový ovládací panel klimatizace. Minimalismus je tu naprosto maximalizován, dovolíte-li nám drobnou slovní hříčku.
Zmíněná „páteř“ se táhne celým interiérem až do zavazadlového prostoru, který nevypadá oddělen od kabiny. Zadní sedačky jsou oddělené a předpokládáme, že budou nabízet komfort v podobné míře jako místa přední. Kromě toho však automobilka zatím odhalila jen detaily, které se nesou v duchu představených vizuálních témat, tedy hromady rovnoběžných linek.
„Jaguar Type 01 je prvním produkčním autem podle naší nové kreativní filozofie. Je nezaměnitelný z jakéhokoliv úhlu a interiér je na tom stejně. Chtěli jsme, aby každá jízda v něm byla událostí, od způsobu, jakým jezdí, přes jeho vzhled až po to, jak se v něm cítíte,“ říká Rawdon Glower, výkonný ředitel Jaguaru.
Zdroj info, foto, videa: Jaguar