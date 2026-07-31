Mazda MX-5 se připravuje na elektrickou budoucnost. V úvahu připadají dvě verze
Mazda pracuje s několika scénáři pro další MX-5. Krátkodobě se mluví o novém čtyřválci Skyactiv-Z, dlouhodobě ale musí být roadster připravený i na elektrický pohon.
Mazda MX-5 patří mezi auta, u kterých není elektrifikace jen otázkou emisí. Malý roadster si zákládá na nízké hmotnosti, jednoduché technice, pohonu zadních kol, přesném řízení a pocitu přímého propojení řidiče a auta. Právě proto Mazda posupuje opatrně k dalšímu vývoji. Příští generace MX-5 má být připravena na přijetí čistě elektrické verze. Ačkoliv to není oficiálně potvrzeno, věrohodné indicie tu jsou.
Nejdůležitější je vyjádření šéfa Mazdy Masahira Mora. Podle něj musí být nástupce MX-5 připravený také na scénář, kdy už nebude možné prodávat sportovní auto se spalovacím motorem. To je potvrzená informace. Konkrétní podoba pohonu příští generace ale není známá. Z dostupných náznaků vyplývá spíš to, že Mazda chce navrhnout platformu tak, aby zvládla spalovací motor, případnou hybridizaci i pozdější elektrickou verzi.
Hlavní podmínkou zůstává hmotnost. Mazda dlouhodobě zdůrazňuje, že MX-5 nesmí ztratit lehkost, která ji odlišuje od větších a výkonnějších sportovních aut. Moro mluví o cílovém rozmezí zhruba od 1000 do 1200 kilogramů. Automobilka zároveň nechce spoléhat na drahé exotické materiály, například karbonové vlákno, kvůli důrazu na cenovou dostupnost.
Krátkodobě proto dává největší smysl spalovací motor. Road & Track připomíná, že Mazda pro příští generaci MX-5 počítá s novým čtyřválcem Skyactiv-Z o objemu 2,5 litru. Konkrétní výkon ani další důležité údaje však zatím nemáme. Stejně tak není uzavřená otázka manuální převodovky, která zůstává pro filozofii MX-5 zásadní hlavně u spalovací verze.
Vedle toho se objevily také patenty naznačující, jak by Mazda mohla řešit čistě elektrickou MX-5. Baterie by podle nich neležely klasicky v celé podlaze jako u běžné skateboardové platformy. Část modulů by mohla být v prostoru středového tunelu, další za sedadly a před kabinou. Cílem by bylo zachovat nízký posed, kompaktní rozměry, rozumné rozložení hmotnosti a zadní pohon.
Do širšího kontextu zapadá i koncept Mazda Iconic SP. Ten není přímou předlohou příští MX-5, ale ukazuje, že Mazda dál hledá cestu ke sportovnímu autu pro elektrifikovanou éru. Studie používá dvourotorový systém Rotary-EV, kde rotační motor funguje jako generátor. Mazda u konceptu uváděla výkon 272 kW (370 k), hmotnost 1450 kg a rozložení hmotnosti 50:50. Jenže pro MX-5 by taková hmotnost byla příliš vysoká, ale jako ukázka možného směru dává Iconic SP smysl.
Mazda navíc celkově zpomalila očekávání kolem elektromobilů. Podle německého Motor1 už nepočítá s tím, že by elektromobily v roce 2030 tvořily 25 až 40 procent jejích prodejů. Aktuálně mluví spíš o zhruba 15 procentech. Vedle bateriových aut proto dál počítá se spalovacími motory, hybridy, spoluprací s Toyotou a dalšími cestami ke snižování emisí. Nutné je také sdělit, že konkurence v segmentu dlouhodobě slábne, což upevňuje její pozici.
Zdroj: Inside EVs, Mazda, Motor1, Road and track I Video: Redakce