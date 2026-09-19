Mazda MX-5 třetí generace dostala šestiválec. Rocketeer slibuje 304 koní a hmotnost lehce přes tunu
Britský Rocketeer už několik let montuje šestiválce do starších Mazd MX-5. Teď přišla na řadu třetí generace NC. Atmosférický čtyřválec nahrazuje třílitrový V6 s výkonem 224 kW (304 k), na lehké konstrukci i vyvážení roadsteru se přitom nemá nic měnit.
Rocketeer se dosud soustředil především na první dvě generace miaty s označením NA a NB. Nyní dokončil přestavbu také pro třetí generaci NC, která se vyráběla mezi lety 2005 a 2015. Vývoj podle britské společnosti zabral přibližně osmnáct měsíců.
Nejde přitom o klasický restomod zaměřený především na vzhled, luxusnější interiér nebo moderní elektroniku. Hlavní změna se skrývá pod kapotou. Rocketeer nahrazuje původní atmosférický čtyřválec třílitrovým šestiválcem a snaží se přitom co nejméně zasáhnout do základní koncepce auta. Pohon zadních kol i manuální převodovka zůstávají.
Tři litry, šest válců
Základem přestavby je atmosférický vidlicový šestiválec AJ30 o objemu 3,0 litru prapůvodně odvozený od Porsche, který se objevil pod kapotou modelů Mondeo, Jaguar S-Type, X-Type či XF. Konstrukčně vychází z motorové rodiny Ford Duratec V6, kterou Jaguar dále upravil pro své vlastní modely.
V provedení Rocketeeru má motor podle údajů firmy nejvyšší výkon 224 kW (304 k) a točivý moment 359 Nm. Oproti sériovému provedení dostal mimo jiné karbonovou sací komoru, nový škrticí ventil a upravený výfukový systém.
Rocketeer zasáhl také do hlav válců, aby mohl šestiválec do motorového prostoru miaty správně usadit. Součástí přestavby je rovněž nová spojka a lehčí setrvačník.
Důležitá je především samotná zástavba. Podle výrobce úpravy není kvůli většímu motoru nutné řezat ani jinak upravovat přepážku mezi motorovým prostorem a kabinou.
Základ podvozku zůstává
Ani na spodku vozu Rocketeer neprovedl úplnou přestavbu. Základní konstrukce podvozku i pomocné rámy zůstávají nezměněny. Firma tvrdí, že výsledný vůz váží lehce přes jednu tunu a zachovává rozložení hmotnosti mezi přední a zadní nápravou v poměru 50:50.
Právě nízká hmotnost by měla být jedním z hlavních rozdílů proti mnoha moderním sportovním vozům s podobným výkonem. Rocketeer se zjevně snaží zachovat původní princip MX-5 – relativně malé auto, jednoduchou mechaniku, pohon zadních kol a motor bez přeplňování. Údaje o zrychlení a maximální rychlosti ještě k dispozici nejsou.
Přestavba za téměř 850 tisíc
Novinka pro generaci NC se zatím nenabízí jako stavebnice pro domácí montáž, jak tomu bylo pro generace předchozí. Vůz musí projít kompletní přestavbou přímo u Rocketeeru v britském Hampshire nebo u některého ze schválených partnerů firmy v Německu, USA či Austrálii.
Cena začíná na třiceti tisících liber včetně daně, což je v přepočtu přibližně 849 tisíc korun. Jedná se přitom o cenu samotné přestavby zákazníkova vozu. Výsledná částka se navíc může měnit podle konkrétní specifikace.
Zdroj: TopGear, Rocketeer