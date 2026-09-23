Mazda MX-5 už je konečně i žlutá! Získat ji ale nebude snadné
V každé ze čtyř generací byl maličký japonský roadster dostupný v zářivě žlutém lakování. U té stávající se ale automobilce do veselých barev nechce, a tak to japonští prodejci vzali do svých rukou. Jenže to není tak úplně snadné…
Úžasný malý japonský roadster na trhu bojuje o přežití, jak jen může, i přes ohromné navýšení ceny (základní cena už přesahuje 900 tisíc korun) a odchod dvoulitrové motorizace z evropského trhu však stále patří k malé hrstce vozů, které vám při každé jízdě vykouzlí úsměv na tváři.
S tím se ale zejména u ikonické první generace pojily také křiklavé barvy, které v nabídce generace ND až na limitovanou edici 30th Anniversary zcela chybí. To se ale nyní čtveřice japonských prodejců rozhodla změnit. Model MX-5 se díky nim dočká žlutého laku Sunflower Yellow, který byl továrně dostupný na předchozí generaci NC mezi lety 2009 a 2010.
Jenže to má háček, a ne jeden. Vozů postavených na základě aktuálního modelu Roadster S ve výbavě Special Package a s interiérem v odstínu Jet Black Mica vznikne s tímto speciálním lakováním pouze šest kusů. O lakování se postará Mazda E&T, což je oddělení zodpovědné za tvorbu konceptů pro značku Mazda.
Žlutý lak vyjde zájemce na ¥1.452.000 (zhruba 196.500 korun). Tato částka zahrnuje přelakování karoserie a sladění prvků v interiéru – kromě dekoru dveří slunečnicově žlutá barva obohatí výdechy klimatizace a klíč od vozidla. Centrum E&T vydá ke každému vozidlu certifikát autenticity a očekává se prvotřídní kvalita laku.
Každý vůz bude doplněn o decentní aerodynamický paket zahrnující přední splitter, boční prahy, zadní difuzor a zadní spoiler. Všechny zmíněné prvky mají kontrastní černé lakování v odstínu Brilliant Black, černé emblémy a kliky dveří ale mají základní odstín Jet Black.
Jenže tady přichází další háček, a nemyslíme tím dostupnost pouze na japonském trhu. I tam totiž nemohou zájemci pouze přijít k jednomu z prodejců a edici nazvanou FSW Ver.2 si jen tak pořídit. Tato možnost bude totiž součástí slosování, které vybraným šesti šťastlivcům umožní pořídit si vůz s cenou ¥4.871.979 (660.000 korun).
Kromě toho výherci dostanou dvoudenní VIP prohlídku s kompletním zajištěním služeb, zahrnující návštěvu centrály společnosti Mazda, vývojových a technických pracovišť (E&T) i firemního muzea v Hirošimě. Slosování proběhne 3. a 4. října na japonském okruhu Fuji Speedway během akce Mazda Fan Festa.
Pokud vás zaujalo, že se vůz jmenuje „Ver. 2“, vysvětlení je zcela jednoduché. Stejní čtyři prodejci totiž už minulý rok na stejné akci představili model FSW Ver. 1, který byl limitován dokonce pouze na pět kusů. Vyznačoval se speciální fólií v odstínu Hunter Green, která odkazovala na barvu Neo Green modelu NA Eunos Roadster V Special.
Zdroje: CarScoops, Motor1, Mazda Kanto