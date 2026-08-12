Mazda připravuje novou CX-3, výroba má začít příští rok
Zkraje roku skončila výroba nejmenšího crossoveru Mazdy a prozatím je bez nástupce. To se má v příštím roce změnit, a to bez spolupráce s jinou automobilkou a s konvenčními i hybridními hnacími ústrojími.
Po ukončení výroby původní generace Mazdy CX-3 v Japonsku počátkem letošního roku se objevily spekulace o možném konci této modelové řady. Japonská automobilka však ve své nejnovější pololetní finanční zprávě oficiálně potvrdila přípravu zcela nové generace.
Nadcházející model si zachová své zavedené označení CX-3 a i nadále bude plnit roli vstupního SUV v nabídce značky, kde zaujme pozici pod větším modelem CX-30.Přestože výrobce v oficiální dokumentaci použil pouze siluetu staršího modelu CX-5, podobu chystané novinky již dříve naznačily oficiální skici z prezentace v Thajsku.
Nová CX-3 vsadí na dynamické proporce se sportovním nádechem, které propojí aktuální evoluci designového jazyka Kodo s klesající linií střechy ve stylu kupé. Přední část vozu naváže na designový směr většího sourozence CX-5, zadní svítilny se inspirují konceptem Vision X-Compact. Na rozdíl od některých jiných projektů značky využije nová generace vlastní platformu vyvinutou přímo Mazdou.
Novinka si má zachovat širokou paletu pohonných jednotek zahrnující klasické benzínové motory, mild-hybridní systémy i plnohodnotný hybrid. Tato rozmanitost zároveň automobilce umožní nabídnout pro čistě spalovací varianty tradiční šestistupňovou manuální převodovku.
Výroba bude probíhat v thajském závodě AutoAlliance Thailand, odkud budou vozidla od roku 2027 směřovat na trhy v Asii, Oceánii, Japonsku a následně i do dalších regionů, počítáme tedy s tím, že i do Evropy.
Zdroj: Carscoops | foto: | video: Auto.cz