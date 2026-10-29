Mazda v USA ruší model CX-70. Jeho místo převezme větší CX-90
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Mazda po pouhých dvou modelových letech stáhne z amerického trhu SUV CX-70. Samotná pětimístná koncepce ale nezmizí – od modelového roku 2027 ji převezme CX-90, které nově bude k mání se dvěma i třemi řadami sedadel.
Mazda v USA zjednodušuje nabídku svých největších SUV. CX-70, které vstoupilo na trh jako modelový rok 2025, po roce 2026 skončí. Automobilka ale nezavrhla samotnou myšlenku velkého pětimístného SUV: dvě vybrané verze CX-90 pro modelový rok 2027 dostanou také dvouřadé uspořádání.
Podle amerického zastoupení Mazdy má spojení CX-70 a CX-90 do jedné modelové řady zákazníkům nabídnout jednodušší a přehlednější volbu. Krok dává smysl i technicky. CX-70 a CX-90 jsou velmi blízcí sourozenci postavení na stejné platformě a sdílejí také karoserii, přičemž jedním z hlavních rozdílů bylo právě uspořádání interiéru.
CX-90 bylo výrazně úspěšnější
Rozdíl je vidět také na prodejích. Od ledna do září 2026 Mazda v USA prodala 9686 vozů CX-70, zatímco CX-90 našlo 34.999 zákazníků. Třířadý model tak byl víc než třikrát úspěšnější.
Dvouřadé provedení CX-90 ovšem nebude dostupné napříč celou nabídkou. Mazda je vyhradila verzím 3.3 Turbo Premium Sport a výkonnější 3.3 Turbo S Premium Sport s přeplňovaným řadovým šestiválcem. Plug-in hybridní CX-90 zůstává pouze třířadé, takže přímou dvouřadou náhradu za CX-70 PHEV zákazníci nedostanou.
Základní CX-90 3.3 Turbo Select stojí pro modelový rok 2027 v USA 41.345 dolarů (904 tisíc korun) včetně dopravy, nové dvouřadé Premium Sport pak 48.525 dolarů (1,06 milionu korun). Ceník obsahuje devět variant, přičemž některé se nabízejí ve dvou konfiguracích sedadel. Mazda zároveň upravila příčný nosník zadního zavěšení a jeho uložení kvůli komfortnější jízdě na horším povrchu.
V Evropě se nic nemění
Změna se týká pouze amerického trhu. V Kanadě Mazda současně představila CX-70 pro modelový rok 2027 a australské zastoupení potvrdilo, že model zatím z nabídky nestahuje.
Evropy se rušení netýká už z principu. CX-70 ani CX-90 zde Mazda oficiálně nenabízí. Pro Evropu a Japonsko od začátku vyčlenila užší modely CX-60 se dvěma a CX-80 se třemi řadami sedadel, zatímco širší CX-70 a CX-90 byly určeny především pro Severní Ameriku a další trhy, kde zákazníci preferují větší automobily.
Zdroj: Mazda, Car Expert