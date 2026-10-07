Mazda se pick-upu nevzdá. Nástupce BT-50 přijde kolem roku 2028
Současný model využívá techniku Isuzu D-Max, u jeho nástupce však pokračování spolupráce potvrzeno není. Otevřená zůstává také otázka případné elektrifikace.
Mazda připravuje nástupce současného pick-upu BT-50. Generální ředitel australského zastoupení Vinesh Bhindi v rozhovoru pro CarsGuide potvrdil, že značka tento model nadále potřebuje a počítá s jeho další generací.
Novinka by mohla dorazit přibližně v roce 2028, nejde však o oficiálně oznámený termín. Datum zaznělo přímo v otázce novinářů a Bhindi ho pouze potvrdil stručnou kladnou odpovědí. Mazda zatím nezveřejnila harmonogram vývoje ani předpokládané datum premiéry.
Na přípravě vozu pracuje Eiji Kimoto, který navrhoval současný BT-50 a podílel se také na podobě elektrické Mazdy CX-6e. Podrobnosti o nástupci odmítl prozradit, zákazníky ale vyzval, aby se na něj těšili. Automobilka dosud nezveřejnila fotografie prototypu ani ukázky budoucího designu.
Současná generace se představila v červnu 2020 jako první kompletně nový BT-50 po devíti letech. Mazdě ji na základě dohody z roku 2016 dodává Isuzu a technicky vychází z modelu D-Max. Japonská automobilka pro ni vytvořila vlastní karoserii ve stylu Kodo a upravila některé prvky interiéru.
Původní smlouva ovšem potvrzuje pouze spolupráci na dnešním modelu. Nelze z ní vyvozovat, že příští BT-50 opět využije techniku Isuzu. Odcházející generace prošla na podzim 2024 rozsáhlou modernizací pro modelový rok 2025. Dostala přepracovanou příď s novou maskou, nárazníkem a LED světlomety, změněná koncová světla a upravené víko nákladového prostoru. V kabině přibyl nový infotainment s úhlopříčkou až devět palců a až sedmipalcový displej v přístrojovém štítu.
Modernizace rozšířila také bezpečnostní výbavu. Nové přední stereoskopické kamery mají dvojnásobné zorné pole, adaptivní tempomat umí využívat údaje z rozpoznávání dopravních značek a samočinné brzdění nově reaguje také na motocykly a chodce v křižovatkách. Přibyl rovněž asistent jízdy v koloně a automatické brzdění při couvání.
Australskou nabídku v roce 2025 doplnil přeplňovaný vznětový čtyřválec o objemu 2,2 litru. Dosahuje výkonu 120 kW (163 k) a točivého momentu 400 Nm. Nahradil dosavadní devatenáctistovku, spolupracuje s osmistupňovou automatickou převodovkou a lze jej objednat s pohonem zadních nebo všech kol.
Silnější alternativou zůstává třílitrový turbodiesel s výkonem 140 kW (190 k) a točivým momentem 450 Nm. Vybraná provedení mohou táhnout brzděný přívěs o hmotnosti až 3500 kg a jejich užitečné zatížení přesahuje jednu tunu.
O pohonu příští generace zatím nelze dělat spolehlivé závěry. Pokračování spolupráce s Isuzu se nabízí jako logická možnost, automobilka jej však nepotvrdila. Stejně spekulativní je případné využití techniky čínského Changanu, který s Mazdou spolupracuje na elektromobilech 6e a CX-6e.
BT-50 se prodává zejména v Austrálii, jihovýchodní Asii, Jižní Americe, na Blízkém východě a v Africe. V evropské nabídce Mazdy chybí a nic zatím nenasvědčuje jeho návratu. Na hlavních trzích bude jeho nástupce soupeřit s Fordem Ranger, Toyotou Hilux, Nissanem Navara a Isuzu D-Max i s přibývajícími elektrifikovanými pick-upy čínských značek.
Zdroj: CarsGuide, Mazda, Motor1,