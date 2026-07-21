Mazda se posouvá k novému produkčnímu sporťáku. Patentové výkresy nevylučují wankel
Americký patentový úřad zveřejnil náznak budoucnosti sporťáku značky Mazda. Může jít o příští MX-5, ale také o produkční verzi konceptu Iconic SP.
S návratem mazdy s motorem s rotujícími písty, tzv. wankelem podle svého vynálezce Felixe Wankela, to je v posledních letech jak na houpačce. Jednou bude, pak zase nebude, chvíli z toho byl range extender v modelu MX-30 R-EV, ten už však zase na trhu není. U amerického patentového úřadu se však nyní objevilo něco, co by mohlo návrat wankelu naznačovat – i když se to samo snaží naznačit klasický řadový čtyřválec.
Jde o žádost o patent, podanou v prosinci 2025 a zveřejněnou začátkem července letošního roku, na šasi včetně struktur deformačních zón a míst, kudy se má odvádět energie z nárazu. Klíčové tu však je něco jiného – jednak koncepce, tedy motor vpředu podélně a pohon zadních kol, a jednak náznak kola na jednom z výkresů, který ukazuje na velmi nízko loženou kapotu.
Tak nízko, jak to je v dnešní době přísných předpisů na „měkkost“ přídě kvůli ochraně chodců možné snad jen s boxerem – nebo právě s wankelem. V jiném výkresu automobilka sice naznačuje řadový čtyřválec, ale protože ten není, stejně jako naznačené kolo, součástí patentu, nemusí vůbec nic znamenat.
Další zajímavostí je, že patent vyobrazuje auto s křídlovými dveřmi – přesně takovými, jaké má koncept Iconic SP, představený už před lety. Fanoušci ho toužebně očekávají, doufají ve wankel pod kapotou a s ním i v duchovního nástupce Mazdy RX-7.
Tyto výkresy tedy mohou být buď právě produkční verzí konceptu Iconic SP, nebo příští generací legendární MX-5, anebo klidně obojím najednou – obě auta mohou v rámci snahy o úsporu nákladů sdílet šasi, ale mít třeba odlišný motor, dveře a samozřejmě střechu. Ale v to můžeme zatím jen doufat.
Zdroj: USPTO, CarBuzz | foto: USPTO, Mazda | video: auto.cz