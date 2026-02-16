Mazda znovu vysvětluje, proč se zbavila tlačítek. Tentokrát jde o software
Nejnovější mazdy dostaly místo tlačítek obří displeje a automobilka se tento krok, nejen u řidičů nepopulární, pokouší podruhé vysvětlit. Důvodem je flexibilita.
Když jsme před dvěma lety zveřejnili test minulé generace Mazdy CX-5, končil slovy „Jelikož se bavíme o Mazdě, nemám obavu, že by nová generace rezignovala na tlačítka.“ Realita je však odlišná a její nástupkyně má obří displej místo tlačítkového ovládání klimatizace i otočného a čtyřsměrového knoflíku pro práci s infotainmentem.
Automobilka se pokoušela vysvětlit důvod přechodu na ovládání skrz displej záhy po premiéře v létě 2025. Tehdy tvrdila, že nový systém řidiče nerozptyluje a používá se snadno. „Na základě zpětné vazby zákazníků jsme vyvinuli nový systém interakce člověka se strojem, který upřednostňuje snadnost používání a zachovává filozofii Mazdy o bezpečném řízení,“ tvrdila tehdy automobilka s tím, že displej je „nejvhodnější pro minimalizaci pouštění volantu rukou“.
Nyní přichází další vysvětlení, proč se nové mazdy mají ovládat způsobem, od kterého se spousta jiných automobilek začíná zase odvracet – jde o flexibilitu do budoucna ve spojení s novým infotainmentem, založeným na technice od Googlu.
Jinými slovy, Mazda nechtěla hardwarem omezovat možnosti softwaru. „Snažit se ovládat tak širokou škálu aplikací jedním knoflíkem by bylo velmi náročné,“ cituje web Motor1 Matthewa Valbuenu, projektového manažera technologií ve vozidle a uživatelských rozhraní u Mazdy.
„I když přístup může být odlišný než v minulosti, cíl je stejný – jak nabídnout řidiči konektivitu a funkce, které hledají, bezpečnou cestou, která je nerozptyluje od řízení,“ dodává Valbuena. Samozřejmě, ve voze mohl zůstat čtyřsměrový a otočný knoflík spolu s dotykovým ovládáním displeje. Jenže to by znamenalo vyšší výrobní náklady.
Nový systém je doplněn řadou tlačítek na volantu, kde bude možné např. měnit jízdní režim či otvírat výstup 360° kamerového systému. A ovládání teploty ve voze má aspoň vlastní panel v dolní části displeje; pro věci jako vnitřní cirkulace vzduchu, ofuk čelního okna či vyhřívání toho zadního však je třeba s displejem patrně pracovat více.
Navzdory slovům Mazdy jde tedy přinejmenším v některých oblastech o naprostý opak snižování náročnosti těchto úkonů na pozornost řidiče. Jedinou šancí na zlepšení by mohlo být hlasové ovládání, kterým by mělo být možné řadu funkcí ovládat. Jak bude fungovat, však zjistíme, až se s vozem prvně svezeme.
zdroj: Motor1 | foto, video: Mazda