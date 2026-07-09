McLaren 788 HS završí jednu úspěšnou éru superaut. Každý kus bude jedinečný
Britská automobilka s modely 720S, 750S a 765LT přepsala to, jak se zákazníci dívají na supersportovní vozy. Nabídla extrémní rychlost a precizní jízdní vlastnosti v autě, které se díky prostorné a prosvětlené kabině dá používat každý den. Vrchol možností této platformy nyní zaujme limitovaná série vozů 788HS.
Stejně jako dříve zmíněné modely i nový 788HS disponuje dvojitě přeplňovaným čtyřlitrovým osmiválcem M840T, který díky instalaci lehkých kovaných pístů a nových turbodmychadel twin-scroll s nízkým třecím odporem dosahuje maxima výkonu až 580 kW (788 k). Vrchol točivého momentu pak nabídne ohromných 800 Nm, a to bez jakékoli elektrifikace.
Suchá hmotnost vozu s karbonem na všech frontách - od monokoku po nový aeropaket s fixním zadním spoilerem - je pouhých 1265 kg. Poměrem výkonu ke hmotnosti 635 koní na tunu tak překonává dosavadní modely.
Kromě vyššího výkonu dostává model 788HS také jedinečný aerodynamický balíček, díky kterému výrobce slibuje ještě lepší výkony na závodním okruhu, ale i intenzivnější zážitek z jízdy na silnici. Označení „High Sport“ se dosud objevilo pouze na dvou výjimečných variantách sériově vyráběných vozů McLaren: MP4-12C HS a MSO HS (na základě 675 LT).
Naznačuje to chystaný příchod zcela nové generace vozů spadajících v rámci modelové řady automobilky jako „super-series“. „Nový model McLaren 788HS byl navržen a zkonstruován s jediným cílem: poskytnout strhující zážitek a fascinující jízdu díky precizní rovnováze mezi výkonem, zvukem, dynamikou a individualitou,“ popisuje Henrik Wilhelmsmeyer, obchodní ředitel McLaren Automotive.
Produkce je celosvětově limitována na 200 vozů, přičemž polovina bude vyrobena s karoserií kupé a polovina jako kabriolet s pevnou skládací střechou. Každý zákazník bude mít příležitost využít odborných znalostí divize McLaren Special Operations (MSO) a vytvořit si zcela individuální specifikaci svého vozu.
V exteriéru si můžeme všimnout nové kapoty s kanálem S-Duct pro lepší aerodynamiku i přítlak, vyvýšeného (avšak stále aktivního) zadního spoileru a zadního difuzoru inspirovaného formulí 1. V kombinaci s předním splitterem tyto změny generují o 10 % vyšší přítlak než u dosud vrcholného modelu 765 LT. V interiéru najdeme lehkou středovou konzoli z uhlíkových vláken, loga HS, jedinečnou plaketku a exkluzivní vzor čalounění.
To nejlepší z Británie
Unikátní kalibrace uložení motoru prý zajistí intenzivnější zážitek při sportovní jízdě, aniž by ovlivnila každodenní použitelnost vozu. Při cestě na nákup určitě majitelé ocení zrychlení z 0 na 100 km/h za pouhé 2,8 sekundy a z 0 na 200 km/h za pouhých 7 sekund. McLaren 788HS se zastaví až na hranici 330 km/h a hravě tak překonává také magickou hranici 200 mil za hodinu.
Na intenzivnějším zážitku z jízdy má svůj podíl také specificky pro model 788HS přepracovaný systém propojeného hydraulického odpružení Proactive Chassis Control III nebo o 5 mm (oproti modelu 750S) nižší světlá výška.
Špičkový brzdný výkon zajišťují karbon-keramické brzdy převzaté z traťově orientovaného hypersportu Senna s černými šestipístkovými brzdovými třmeny vpředu. Ty jsou vyrobeny z kovaného hliníku a integrují systém chlazení pro zajištění dlouhodobě efektivního brzdného účinku v těch nejnáročnějších podmínkách.
Model 788HS také poprvé mezi supersportovní mclareny z této série zavádí mechanismus uchycení kol pomocí centrální matice. Ta upevňuje specifické nově vyvinuté disky z kované slitiny. Výfuk z titanu dodává zvuku motoru větší intenzitu a McLaren slibuje také intenzivnější zvuk sání díky technologii symposeru, který jej pro cestující v kabině zvýrazňuje.
Zdroj: McLaren Automotive