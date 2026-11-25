McLaren M6GT: První auto značky pro běžné silnice
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McLareny M6GT vznikly jen dva. I když se s nimi dalo jezdit po normálních silnicích, měly závodní základ. Později přibylo několik replik... a letos jeden další kus.
Za první McLaren, který dostal registrační značky a mohl tak vyrazit do provozu, je všeobecně považován model F1. Není to ale tak docela pravda. Předstihl ho M6GT. Bruce McLaren Motor Racing vznikl 2. září 1963 a jeho zakladatel konstruoval výhradně závodní vozy. Nejen monoposty, ale i sportovní prototypy s velkoobjemovými motory. A právě tady má „gétéčko“ svůj původ,
McLaren M6A vznikl pro tehdejší skupinu 7 a zámořský šampionát Can-Am. Skupina 7 nevyžadovala žádné minimální množství kusů pro homologaci. Speciály pro uzavřené okruhy však musely mít zakrytá kola, kompletní světelnou výbavu, větrný štítek, dveře na obou stranách, dvě sedačky, ochranný rám, dvouokruhové brzdy, vlastní startér a jejich motory spalovaly běžný komerční benzin.
Monokok
Oproti předchozím M1 byl M6A v mnoha směrech vylepšen. Musel. První sportovní mclaren už přestával stíhat Lolám T70, i když si je koupilo dost soukromníků, pro které je stavěla Elva. Bruce musel vyvážit svůj čas mezi formuli 1 a sportovní vozy. Pustil se do práce na začátku roku 1967. Jeho nápady ale přetavili na papír, respektive do fyzické a funkční podoby jiní. Měl k sobě Gordona Coppucka, Robina Herda, Tylera Alexandera a Dona Beresforda. Všichni společně navrhli podvozek i karoserii. Poprvé v historii značky použili monokok místo tradičního trubkového rámu. Čtvercové prvky, konkrétně ocelové přepážky a plechy ze směsi hliníku a hořčíku spojovaly nýty.
Horní ramena, spodní lichoběžníky, vinuté pružiny a tlumiče na obou nápravách doplňovaly stabilizátory a vzadu dvojitá vlečná ramena. Čtyři vnitřně chlazené kotouče s průměrem 305 mm dodal Girling, patnáctipalcová hořčíková kola si McLaren vyrobil sám. Dělilo je od sebe 1321 mm. Řízení bylo hřebenové. Karoserie potřebovala více přítlaku. Z vyztužené polyesterové pryskyřice ji vyrobili Specialised Mouldings. Celé auto muselo zůstat co nejjednodušší pro snadnější údržbu.
Small-block
Před zadní nápravou hřímal mohutný vidlicový osmiválec Chevrolet 5882 cm3 s výkonem 392 kW (533 k). McLaren pro small-block vyvinul vlastní vstřikování, původně používal to od Lucasu. A pohonné jednotky sestavoval sám. Pětistupňovou přímo řazenou převodovku LG600 dodal Hewland. Změnil se dodavatel obutí, pneumatiky Firestone nahradil konkurenční Goodyear výměnou za testovací a vývojový program. McLarenu poskytl ty nejširší (343mm) pneumatiky, které měl, o dva palce širší než u předchozího M1B. Jedině tak se mohly obrovský výkon a točivý moment přenést na asfalt.
Pohotovostní hmotnost činila 615 kg. 40 % připadalo na přední nápravu, 60 na zadní. M6A měřily jen 3886 mm, byly 1727 mm široké a 787 mm nízké. První M6A byl hotov na jaře 1967, zkoušel se v Goodwoodu a auto tam najelo přes 3200 km. Ladilo se a důležitý byl i sběr dat pro Goodyear. Další dva dokončené M6A putovaly rovnou přes oceán do Severní Ameriky, aby se stihly připravit na sezónu. A ještě jedna zajímavost – všechna tři dostala poprvé výraznou oranžovou barvu, která se nakonec stala pro McLaren synonymem.
McLaren M6B (AAR McLeagle Chassis 50-10) (1968) |
Mistr
Sezóna Can-Am 1967 začala v září na překrásném okruhu Road America v Elkhart Lake, čítala šest závodů a končila v listopadu. Šlo sice o šampionát sportovních vozů, ale ne o mnohahodinové vytrvalostní podniky. V měřítkách kategorie je dvouhodinová bitva spíše sprintem. Bruce McLaren zajel v kvalifikaci nový rekord trati a startoval z pole position. Vedení se ale ujal jeho týmový kolega a krajan Denny Hulme, který nakonec vyhrál. Brucemu vytekl z jeho M6A olej, což znamenalo předčasný konec.
V newyorském Bridgehamptonu a kanadském Mosportu McLaren svým soupeřům unikal, slavil dvojvítězství, úspěšnějším byl v obou případech „medvěd“ Hulme, který porazil svého šéfa. Následovala dvě kalifornská klání. V Laguna Seca a Riverside se naopak radoval Bruce a před posledním závodem stanul v čele celkové klasifikace, protože Hulme měl se svým vozem problémy, dosavadnímu suverénovi tak paní Štěstěna ukázala záda. Finálovou Stardust Grand Prix v nevadském Spring Valley ovládl John Surtees s vlastní Lolou T70, oběma oranžovým strojům jejich small-blocky Chevy vybouchly.
Sezóna však skončila tím největším možným úspěchem. Sám Bruce McLaren dokázal ve 2. ročníku Can-Am díky svým výkonům vybojovat jezdecký titul, z prvního místa už ho nikdo nedokázal sesadit. Hulme na něj ztratil tři body, získal jich 27, zatímco vítěz 30. Klíč byl převzat z formule 1, bodovalo prvních šest v cíli (9-6-4-3-2-1). Mimochodem, Hulme se v roce 1967 stal s vozy Brabham-Repco mistrem světa! Na konci léta se však upsal McLarenu, v jehož barvách závodil i v F1, a to až do odchodu z mezinárodní závodní scény na konci sezóny 1974.
U Penskeho
Roger Penske koupil třetí podvozek M6A pro Marka Donohuea a osadil ho sedmilitrovým Chevroletem V8, o ladění se postaral specialista Traco. Donohue s ním obhájil v šedesátém osmém svůj titul United States Road Racing Championship (USRRC) z předchozího roku. V rámci Canadian-American Challenge Cupu, jak se série Can-Am jmenovala plným názvem, pak v téže sezóně ovládl závod v Bridgehamptonu. Na okruhu v přístavní vísce Sag Harbor porazil i novější M8A.
Technický partner Trojan-Tauranac Racing z M6A vyvinul specifikaci M6B, kterou McLaren v roce 1968 prodával soukromníkům, pochopitelně opět proto, aby s ním závodili, a to nejen v populární kanadsko-americké sérii. On s Dennym Hulmem proháněli po okruzích novější prototypy M8. M6B byly téměř identické s M6A, ale prodávaly se bez motoru. Několik z nich pak dostalo i uzavřené kokpity. Auta byla o pět centimetrů delší než M6A, nápravy od sebe dělilo 2375 mm a hmotnost u nich klesla k 590 kg.
Orel a modrý ovál
Seriál USRRC ale skončil. M6A a B jezdily po okruzích seriálu Can-Am až do počátku 70. let, ale už novějším konkurentům nestačily. Podvozek M6B číslo 50-10 koupil Dan Gurney. Jeho „McLeagle“ poháněl motor Ford V8 5637 cm3. Na rozdíl od celolitinových Chevroletů měl hliníkovou hlavu, vstřikování Hilborn a 403 kW (548 k). Přezdívku získal složením slov McLaren a Eagle (orel), tak Gurney nazýval své závodní vozy.
Se svým vlastním M6B jezdil Švéd Jo Bonnier dokonce i v Evropě. Jiný proháněl Vic Elford, Brit, který během své kariéry vyzkoušel snad všechno, co má čtyři kola – jezdil formuli 1, rallye i Dakar! Dva vozy koupil Ford, jeden dostal k dispozici Peter Revson. Ty poháněl celohliníkový V8 6997 cm3 se vstřikováním Bosch, 522 kW (710 k) a 880 Nm.
U protinožců
Posledního výraznějšího zářezu do statistik šampionátů sportovních vozů dosáhl John Harvey. Ten v letech 1971-1972 ovládl ASCC, tedy Australian Sports Car Championship. Ani jeho M6B ovšem nepoháněl small-block Chevy, ale pětilitrový vidlicový osmiválec Repco RB760. Jeden z nejlepších závodníků mezi speedcary (australská obdoba amerických midgetů) přišel v téhle disciplíně o příliš mnoho svých kamarádů, takže přesedlal na sportovní prototypy, jezdil ale i s formulemi a cestovními auty.
Trojan-Tauranac postavil 28 kusů M6B. Poháněly je tedy různé motory, kromě jmenovaných třeba Chevy V8 4942 cm3 (373 kW/507 k), či big-blocky 6073 cm3 (427 kW/581 k) a 6997 cm3 s až 471 kW (640 k). Vrcholem byl pak 8095 cm3 s 574 kW (780 k)! Pochopitelně vždy bez jakéhokoli přeplňování...
M6GT
Varianta M6GT byla původně určena pro 24 hodin Le Mans. Bruce McLaren snil o tom, že se jeho sportovní vozy postaví Porsche, Ferrari a Alfě Romeo na slavném Circuit de la Sarthe. A také všudypřítomné Lole T70 v nejrůznějších specifikacích. A on sám vyhraje s vlastním vozem, byl už vyhlášen vítězem ročníku 1966 s Fordem GT40 Mk.II. Od ostatních M6 se GT verze lišila uzavřeným kokpitem. McLaren ji chtěl homologovat pro skupinu 4, která zahrnovala sportovní vozy a gétéčka, respektive skupinu 5, tzv. „speciální cestovní vozy“. „Čtyřka“ omezovala objem motoru na pět litrů. Prapůvodní zaměření na skupinu 6 přišlo vniveč, protože ta od osmašedesátého připouštěla jen třílitrové motory, což bylo málo.
Trojan-Tauranac postavil jen několik kompletních kusů. Na nutnou padesátku za dvanáct měsíců neměl kapacitu ani finance. Special Mouldings mohli být rychlejší a stihnout padesátku karoserií vyrobit v jedné dávce, materiálu měli dispozici dost. Jenže... došlo k tomu někdy? Od roku 1969 byla nutná jen polovina, tedy 25 exemplářů, ale ani tolik jich nevzniklo, z účasti tedy sešlo. Musely by se totiž postavit Porsche 917 – a tady měly, upřímně, na úspěch šanci opravdu pramalou. Proti takové přímé konkurenci prostě vyhrát nemohly.
Pro běžné silnice
Dva kousky M6GT byly upraveny tak, aby vyhovovaly požadavkům pro silniční provoz. Jeden z nich používal Bruce McLaren. Na modifikacích pracoval sám s Gordonem Coppuckem. Červený prototyp se vzhůru výklopnými dveřmi představili na autosalonu v Londýně 1969. Hlavní konstruktér k tomu ještě v roce 1969 poznamenal: „Jeden víkend jsem si auto půjčil. V neděli ráno jsme s manželkou vyrazili do Bournemouthu. Jelo nádherně, na silniční auto bylo opravdu neuvěřitelně rychlé. Vždyť vážilo stejně jako Mini a přitom mělo desetkrát vyšší výkon.“
Druhý originální exemplář vyrobil Trojan pro jezdce Davida Propheta, který s ním dokonce odjel v sezóně 1969 několik závodů ve Francii, Německu a Británii. Dokončil jen Daily Express Trophy v Crystal Palace, kterou ovšem vyhrál. V roce 1970 se objevil v nově založené Interserii, ale bez úspěchu.
Oba M6GT byly vybaveny vidlicovým osmiválcem Chevrolet LT1 z Camara a Corvette s objemem 5735 cm3 (homologační limit 5 l tedy beztak neplnily). Tentokrát nedostal vstřikování, nýbrž čtyři dvojité karburátory Weber. 276 kW (375 k) a 502 Nm stačilo k dosažení 290 km/h. Sprint z klidu na stovku zvládly za 4,3 s. Impozantní čísla. Aby ne, při hmotností 800 kg! Pětistupňová manuální převodovka 5DS-26 tentokrát pocházela od ZF, Rozvor byl natažen z 2324 mm u prvního prototypu M6A na 2450 mm. Kola od sebe dělilo 1350 mm. Auta byla 4114 mm dlouhá, 1854 mm široká a 1016 mm nízká.
Smrt v Goodwoodu
Slavný Novozélanďan a zakladatel značky zahynul 2. června 1970 při testování M8D v Goodwoodu. Na rovnice Lavant se v rychlosti 270 km/h z vozu oddělila zadní část karoserie. Auto pochopitelně ztratilo přítlak, roztočilo se a neovladatelné narazilo do betonového bunkru na vlajky používané při závodech. Teprve dvaatřicetiletý McLaren zemřel okamžitě po střetu. Projekt M6GT byl tak bohužel ukončen. Bruce chtěl postavit nejrychlejší a nejrychleji akcelerující auto světa,. Mělo jich vznikat až 250 ročně! Osud však plány zhatil...
Osudy obou GT
Jeho vůz výrobního čísla BMR M6GT-1 s registrací OBH 500H osiřel. Koupili jej Phil Kerr a Denny Hulme, dlouho byl vystaven v Auckland Transport Museum, ano, po tragickém skonu putoval do rodné země pilota. V úvodu 90. let minulého věku jej koupil americký sběratel a odpočívalo ve sbírce Harryho Matthewse nedaleko coloradského Denveru. Současný majitel, taktéž Američan unikát poslal na Festival rychlosti v Goodwoodu 2015. Tam jej převedla dcera Bruce McLarena. „Pamatuji si, jak mě otec jako malou holku tímhle autem vozil,“ řekla tenkrát.
Rudý mclaren má výklopná hlavní světla, jeho závodní předchůdci je samozřejmě postrádali. Starají se o něj specialisté ze značkového servisu v Chicagu. Pořád je to spíše závoďák, široké prahy ukrývají palivové nádrže (u závoďáků měly objem 245 l). Čelní sklo připomíná spíše hledí přilby. Dvoumístný kokpit s tříramenným volantem je řádně stísněný, odhlučnění prakticky neexistuje. Odvětrávání se omezuje na malé okenní štěrbiny, takže v létě je uvnitř pekelné horko.
Prophetův vůz (M6B/GT 50-17) koupil kanadský zájemce v roce 1971. Nechal jej přestavět pro silniční provoz a vozil s ním děti do školy! Dalším vlastníkem byl Gilles St. Pierre. Na začátku roku 2006 změnil majitele díky RM Auctions. Nový majitel mu vrátil závodní podobu z roku 1969 včetně dnes již klasického papájového oranžového laku. Stihl výroční mítink je čtyřicátinám Can-Am na Road America, později se účastnil i dalších klání historických aut, třeba na slavném okruhu Laguna Seca v kalifornském Monterey
Třetí?
V 70. letech vzniklo několik dalších replik s uzavřenými karoseriemi, hovoří se o pěti. Ano, s těmi, které vyrobili Special Mouldings. Spočinuly na mechanice závodních M6B a M12. Jednu z nich testoval americký časopis Road & Track, článek vyšel v prosinci 1974 a mclaren se skvěl dokonce na titulní straně magazínu. Mike Knepper jej ve svém textu označil za „nejdivočejší silniční auto.“ Později byl poničen při havárii.
Vyrobil jej Trojan, Steve McQueen chtěl právě tento exemplář pro svůj film Le Mans a počítal, že jej přemaluje do legendárních barev Gulf stáje Johna Wyera. Ale ani to se nestalo. Na aukci ve filadelfském Kirk White v roce 1972 se neprodal. Konverzi na silniční auto dokončil v Kalifornii Ted Petersen. Proto se někdy uvádí, že původní M6GT existují tři, není to ale tak docela pravda.
Jednu z oněch pěti replik začali stavět Northdown Racing v roce 1980 pro německého sběratele a obchodníka. Coby podvozek posloužila M12 šasi 60-05, karoserie byla pořád k mání nová. Tato M6 byla zaregistrována v Británii po dokončení v roce 1984, tehdy dostala značku Q416 CPE. Dokonce i závodila, v roce 1998 ji koupil Hanns Arnold, který do ní nechal nainstalovat šestilitrový hliníkový motor. Oranžové auto s modrým pruhem prodali Coys na aukci Legende et Passion v roce 2010 za 159.734 eur.
Novinky
V červenci 2026 představil McLaren nový kousek M6GT, který přivezl na Festival rychlosti do Goodwoodu. Za jeho zrodem stojí divize MSO, tedy McLaren Special Operations. Částečně využívá dobových dílů včetně small-blocku Chevrolet V8. Podařilo se objevit původní formy na výrobu karoserie. Auto ale není ani oranžové, ani červené, ale krémově bílé se zeleným kokpitem. Bílý se zeleným pruhem byl přece první monopost formule 1 této značky.
Na M6GT odkazuje i prototyp MCL 6GT ze srpnového Monterey, představuje jeho moderní interpretaci. Pochopitelně už karbonovou, ale dostal manuální převodovku. Sériová podoba přijde v roce 2028.
Zdroje: tech-racingcars.wikidot.com, Conceptcarz.com, Bruce McLaren Trust, McLaren Automotive, Dave Friedman - McLaren Sports Racing Cars, Pete Lyons – Can-Am, Ultimatecarpage.com, Pro Sports Car Racing In America, racingsportscars.com, Road & Track, World Sports Racing Prototypes
Foto: Bruce McLaren Motor Racing Ltd./McLaren Automotive, Penske Racing Enterprises, WheelsAge