McLaren odhaluje budoucnost. Zahrnuje arabské peníze a čínskou techniku
Chvíli to smrdělo elektrickou budoucností, místo toho McLaren slibuje spalovací motory i po roce 2030. Jaká bude budoucnost britské značky a jak moc to bude zahrnovat čínské Nio, se dozvíme už letos v létě.
Britská automobilka McLaren má zajímavou historii. V roce 1985 týmem formule 1 založená značka vyrobila mezi roky 1992 a 1998 106 kusů modelu F1, který je mnohými považován za nejlepší sportovní auto všech dob. Nic dalšího ale nenásledovalo a až do roku 2010 McLaren Cars nevykazoval žádnou činnost.
Novodobý McLaren Automotive byl založen právě v roce 2010 a na původní automobilku navazuje. Od té doby se McLaren zařadil po bok Lamborghini nebo Ferrari jako výrobce sportovních vozů a supersportů. Ty vyrábí jak ve větších sériích, tak stejně jako italské značky i jako limitky v malých sériích.
Na rozdíl od dvou zmíněných McLaren dosud neuvedl SUV. Dnes je jednou z posledních „větších“ automobilek, které žádný takový model nemají. To se ale možná už brzy změní. O budoucnosti finančně ne zrovna úspěšného McLarenu se dlouho spekulovalo ve spojení se značkami Forseven a Nio.
První jmenovaný je britský startup, který sliboval uvedení vlastních elektrických vozidel už před pár lety. Přítomna při tom mohla být technika čínského Nia, a to díky stejnému investorovi. Do britského i čínského startupu totiž investoval peníze holding CYVN, z většiny vlastněný vládou Abú Dhabí. Jen na McLaren padlo kolem 1,5 miliardy liber.
A právě ten je od roku 2024 vlastníkem také McLarenu, který byl loni spojen do jedné entity s Forseven. Jestli to znamená konec ambicí na vlastní vozy se značkou Forseven, zatím není jasné, ale budoucí McLareny mají také využívat techniku Nia. Pro fanoušky sportovní značky je ale dobrou zprávou, že i nové modely počítají se spalovacími motory. Tedy něčím, co Nio jako jedna z posledních čínských automobilek odmítá ve svých vozech využívat.
Se spojením obou automobilek McLaren získal nového šéfa Nicka Collinse. McLaren měl představit nové modely koncem minulého roku, z neznámých důvodů ale bylo toto datum posunuto na léto 2026. Podle Collinse už automobilka prezentuje nové modely dealerům po celém světě a všechny mají být uvedeny do čtyř let.
Jako první novinka se ale pravděpodobně představí koncept, který bude ukázkou budoucího směřování značky. Ty budou mít v blízké budoucnosti vždy spalovací motor, protože McLaren zatím nevěří, že jsou jeho zákazníci na elektromobily připraveni. „McLaren uvede na trh elektromobil pouze tehdy, až ho naši zákazníci budou chtít,“ uvedl Collins s tím, že „trh ho zatím nechce“. Minimálně jeden model bude podle něj mít více než dvě sedadla, ale neupřesnil už, jestli půjde o SUV nebo jiný typ karoserie.
Odmítání elektromobilů McLarenem není u sportovních značek nic nového. Lamborghini už zrušilo plánovaný první elektromobil a místo toho dostane plug-in hybridní pohon, to samé udělal i Aston Martin. Lotus sice přešel rovnou na elektromobily, ale teď do nich zase postupně vrací spalovací motory, první ukázkou toho je SUV Lotus Eletre X. Nástupce francouzského Alpine A110 pravděpodobně dostane i spalovací verzi a čeká se to i od budoucích Porsche řady 718.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: McLaren, zdroj videa: Amalgam