McLaren představil nové logo pro svou zářnou budoucnost. Odkazuje na zakladatele
Když britská automobilka představila model 6GT diametrálně odlišný od stávající modelové řady, mělo jít o ojedinělý automobil, na jehož design nebude automobilka nijak navazovat. Jednu věc ale nadcházející modely přece jen převezmou, a to logo automobilky.
Britský výrobce supersportů a jednoho z nejhodnotnějších aut vůbec, ikonického modelu F1, se ve své moderní automobilové historii potýká dlouhodobě s problémy, které kryjí zdánlivě nevyčerpatelné finance různých investorů.
McLaren dokonce před pěti lety prodal své ikonické sídlo v anglickém Wokingu americké investiční společnosti Global Net Lease za 170 milionů liber (přibližně pět miliard korun). Téměř stejně ikonickým se v posledních letech stalo také logo automobilky ve formě specifického nápisu s aerodynamickým symbolem rychlosti Speedmark v pravém horním rohu.
Ten má evokovat víry vzduchu vytvářené zadním křídlem tehdejšího monopostu F1 McLarenu, postupně se ale stal univerzálně známým symbolem značky a samostatně se objevoval například na volantu nebo na středových pokličkách významných modelů včetně hypersportu P1 nebo traťově uzpůsobeného supersportu Senna.
Britská technologická společnost a automobilka nyní oficiálně přicházejí s novým logem, kterému nikdo při představení modelu 6GT nepřikládal přílišnou pozornost. Nepřichází však bez pořádného propojení s minulostí, jelikož kopíruje původní nápis nad dílnou rodičů zakladatele automobilky Bruce McLarena v novozélandském Aucklandu.
Historická změna
Ostatně ještě než logo automobilky vyjadřovalo rychlost, preciznost a ambice, zdobil od roku 1964 závodní vozy týmu Bruce McLaren Motor Racing štít s ústředním motivem ptáka kiwi – národního symbolu Nového Zélandu. Automobilka dnes tuto verzi loga považuje za „erb skupiny odvážných závodních dobrodruhů“.
V letech 1971 až 1980 přišlo uhlazenější logo „Speedy Kiwi“ v ikonické barvě Papaya Orange, které mělo symbolizovat vyšší rychlosti tehdejších monopostů. Rychlost se od té doby McLaren v logu snažil zachytit vždy.
V další iteraci logo připomínalo cílovou vlajku a ikonickou oranžovou zaměnilo za barevnou kombinaci tehdy největšího sponzora, značky Marlboro. V dalších letech došlo k dalšímu zjednodušení a z původní šípovité šachovnice zůstal jen jeden, jakožto symbol spojení tří divizí v jednu.
Šíp se proměnil v již zmíněný aerodynamický symbol rychlosti, který se značkou vydržel od roku 1997 až dodnes a v rámci identity značky zůstává zachován. Jen již nebude součástí loga ve formě slovního označení McLaren, které ve své nové podobě symbolizuje návrat značky k tomu, čím skutečně je. Návrat k základům a především k zakladateli značky.
„Bylo tu období, kdy jsme na zakladatele tak trochu zapomínali a neprezentovali jej; chtěli jsme se proto vrátit k těmto skvělým základům, na nichž naše značka stojí,“ dodal v rozhovoru pro britský AutoCAR.
Zdůraznil však, že ačkoli se McLaren při rebrandingu inspiroval dílnou, ve které Bruce sestrojil svůj první vítězný závodní vůz (upravený model Austin Seven, s nímž suverénně ovládl závod na pláži Muriwai), nemá prý jít o krok zpět do minulosti.
„Nejedná se pouze o retro interpretaci naší identity. Vše se točí kolem budoucnosti; smyslem tohoto loga je vyjádřit naše budoucí záměry a posunout nás tam, kde chceme být,“ řekl. Srdcem nové identity je nové slovní označení McLaren, které dává značce sebevědomý vizuální jazyk pro budoucnost.
Ikonický Speedmark zůstává, i když není jasné, zda se důraz na nové logo nějak projeví také do filozofie značky jako celku. McLaren Automotive oficiálně chystá minimálně dva modely, které se dřívější filozofii produkce technicky co nejvyspělejších a nejrychlejších vozidel vzdalují.
Kromě již zmiňovaného modelu 6GT s manuální převodovkou automobilka nedávno potvrdila plány na rozšíření své výrobní a inženýrské přítomnosti ve Spojeném království v hodnotě půl miliardy liber a že součástí plánu expanze je také rozšíření na trh za hranice dvoumístných sportovních vozů skrze připravované SUV.
Odráží to prý snahu o propojení s hodnotami, duchem a průkopnickým myšlením, které definovaly McLaren od samého začátku, i když zatím netušíme, jakým způsobem. Třeba k pochopení pomůže níže přiložené video, na kterém automobilka ještě hlouběji vysvětluje historii i symboly značky.
Zdroje: McLaren, AutoCar