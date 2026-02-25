McLaren W1 za cenu fabie? Jde to, akorát se nesvezete
O hypersportech často slýcháme jen z internetu, případně je obdivujeme na akcích světového významu. Šťastlivců, kteří se v některém svezou, je málo. Co kdybychom vám řekli, že nový hypersport můžete mít za cenu fabie?
Je tomu opravdu tak, nový McLaren W1 se ještě ani nedostal k prvním zákazníkům a už je tu alternativa, jak ho mít za zlomek ceny. Čekáte nějaký háček? Jde přitom o pečlivě zpracované dílo, na jehož vývoji strávili inženýři přes 3000 hodin. Dokonce je výsledný produkt posvěcen samotnou automobilkou.
Háček tu samozřejmě je. Tento McLaren W1 ve skutečnosti není mclarenem, nýbrž jeho osminásobně menší věrnou kopií. Vyrábí ji společnost Amalgam Collection a každý nový majitel reálného hypersportu bude mít možnost nechat si za 20.995 liber (583 tisíc korun) vyrobit věrnou kopii své specifikace. Takové peníze pořídí velmi pěkně vybavenou fabii.
Pokud by vám ale stačila specifikace, ve které byl model W1 představen, šest tisíc liber ušetříte. Oranžový model v barvě Papaya Spark totiž stojí „pouze“ 14.995 liber (417 tisíc korun). Na rozdíl od fabie si kupujete limitovanou sérii, této verze bude vyrobeno pouze 199 kusů.
Model měří přes 57 centimetrů na délku a jeho výroba trvá přes 300 hodin. Modely jsou samozřejmě vyráběny ručně řemeslníky společnosti Amalgam v Bristolu. Každý model je vytvořen podle originálních CAD návrhů, barevných kódů a specifikací materiálů dodaných společností McLaren.
Ačkoli si do něj nesednete, McLaren W1 v měřítku 1:8 je vybaven funkčními nůžkovými dveřmi, funkčním zadním křídlem na dálkové ovládání a detailně propracovaným interiérem. Zachycuje tak kromě tvaru vozu i technické záměry a wow efekt, které definují nejnovější model vrcholné linie Ultimate Series společnosti McLaren.
Reálná verze každým dnem
Skutečný McLaren W1 by se ke svým majitelům měl začít dostávat v průběhu letošního roku. Oficiálně byl model W1 představen 6. října 2024 na oslavu 50. výročí prvního vítězství McLarenu v F1. Model W1 je dalším z věhlasné linie modelů F1 a P1, laťka k překonání je tak pro něj nastavena velmi vysoko.
Ačkoli údaje o zrychlení jsou nepřekvapivě skvělé, McLaren vyvinul W1 především na trať, tedy myslel nejen na nejvyšší rychlost na rovině, nýbrž hlavně při zatáčení. W1 o výkonu 938 kW (1275 koní) zrychlí z 0 na 100 km/h za 2,7 sekundy. Z 0 na 200 km/h mu stačí pouhých 5,8 sekundy a z 0 na 300 km/h se dostane za 12,7 sekundy. Maximální rychlost je 350 km/h.
Neméně ohromující je brzdný výkon. Karbon-keramické brzdy vůz zastaví ze 100 km/h na 29 metrech, z dvoustovky na rovných 100 metrech. Zmiňovaná fabia ze 100 km/h potřebuje 35,5 metru.
Na skvělém brzdném účinku McLarenu W1 má podíl také aktivní aerodynamika. Jeho zadní křídlo má schopnost vysunout se směrem dozadu a prodloužit tím vůz o 30 centimetrů. To zajišťuje větší stabilitu při vysokých rychlostech.
Nový McLaren W1 bude o něco méně limitovaný než základní specifikace zmenšeniny, vznikne totiž v počtu 399 kusů. Všechny už jsou i přes svou základní cenu ve výši přibližně 60 milionů korun prodané.
Zdroje: Amalgam Collection, McLaren