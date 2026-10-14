Megawattové dobíjení v Evropě dostupněji. BYD představil nové rodinné SUV
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Dostat nabíjení na úroveň tankování je slib BYD, který už funguje v Číně. Evropa se ale dočká také a nepůjde jen o velmi drahé denzy. Na autosalonu v Paříži se totiž ukázala nová vlajková loď samotné značky BYD.
BYD letos začal v Číně uvádět nové modely schopné dobíjet se výkonem až 1 MW. Tuto technologii už prezentoval i v Evropě, zatím ale šlo o vozy prémiové značky Denza, které budou v našich končinách pořádně drahé. Technologie Flash Charge ale míří i do levnějších modelů a první takový s logy BYD se ukázal v Paříži.
V Číně už se nějakou dobu prodává jako Tang L, do Evropy zamíří pod názvem Atto 8. S délkou 5.040 mm bude SUV vrcholem evropské nabídky BYD, kde nahradí sedmimístný BYD Tang. Auto má sedmimístnou konfiguraci 2+3+2 a pod přední kapotou je 136litrový kufr, který se otevře po dvojím zaklepání na kapotu. Ve výbavě je i chladnička, která dokáže chladit až na -6 °C a hřát až na 50 °C.
Elektrická čtyřkolka má výkon 570 kW a na stovku zrychlí za 4,6 sekundy, maximální rychlost je 240 km/h a ujede až 602 kilometrů. V nabídce ale bude i slabší varianta s pohonem zadních kol a výkonem 340 kW. Ta na stovku zrychlí za osm sekund, měla by ale nabídnout větší dojezd až 651 kilometrů.
Evropská verze představená v Paříži si nad čelním oknem nechala bouli s lidarem, což je v našich končinách nevídané. V Číně podporuje pokročilou sadu asistenčních systémů DiPilot 300, tedy autonomní řízení úrovně L2+ / L3 na dálnici i ve městě, automatické parkování a monitoring slepých úhlů. A také adaptivní vzduchový systém odpružení BYD DiSus, který v milisekundách upravuje tuhost tlumičů i výšku podvozku.
Design není nijak zvlášť osobitý, ale naživo auto nevypadá špatně. Má nové pojetí přídě se světly (s funkcí Matrix) propojenými šedou lištou, zůstaly mu výsuvné kliky (nově zakázané v Číně) a jednoduché linie. Interiér je minimalistický, ale s dobrým zpracováním a ve druhé řadě hodně míří na komfort. Opěradla druhé i třetí řady lze sklopit do roviny a vytvořit tak opravdu obrovský kufr.
V podlaze si vozí LFP baterii Blade druhé generace o kapacitě 115 kWh. Ta se na odpovídající nabíječce dokáže nabít z 10 do 70 % za pět minut a z 10 do 97 % za devět minut. Tedy výrazně rychleji než současný evropský rekordman Xpeng. Rychlé nabíjení slibuje BYD i při nízkých teplotách a i při -30 °C by se měla doba nabíjení zpomalit jen o tři minuty.
Aby bylo kde nabíjet, začíná BYD stavět i vlastní infrastrukturu. Na pařížském autosalonu automobilka potvrdila, že do konce roku bude na Starém kontinentu stát 100 megawattových stanic, první už stojí v Německu. Do konce příštího roku už to má být 3.000 stanic. Každá z nabíječek nabídne maximální výkon až 1.500 kW, stojany mají každý dva kabely. Nějaké by se měly podle českého zastoupení objevit i u nás, zatím minimálně u dealerů.
Cenu zatím BYD nezveřejnil, do prodeje auto vstoupí počátkem příštího roku. Současný BYD Tang, který není nabízen na českém trhu, ale byl jedním z prvních modelů BYD v Evropě, začíná v Německu na 75.000 eur, tedy asi 1.814.000 Kč. Jakmile ale rozkliknete konfigurátor, ukáže se zvýhodněná cena 47.990 eur, tedy asi 1.161.000 Kč. U nového Atto 8 jistě musíme počítat spíše s cenovkou bližší té původní hodnotě.
Zdroj: Autorský článek, zdroj foto: autor, BYD