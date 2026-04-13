Měli vyrábět jeepy, možná budou stavět čínské elektromobily
Bramptonská továrna Stellantisu, která už více než dva roky stojí a tři tisíce jejích zaměstnanců je bez práce, by mohla vyrábět auta čínské značky Leapmotor. Je otázkou, jestli půjde o montáž kitů dovezených z Číny, nebo jestli budou díly dodávat místní firmy.
Továrna Stellantisu v kanadském Bramptonu do konce roku 2023 vyráběla Dodge Charger a Challenger. Následně měla vyrábět elektrická auta a hybridy, konkrétně Jeep Compass v nové generaci, jenže Donald Trump na auta vyrobená mimo USA – byť by šlo o americkou automobilku, kterou Jeep rozhodně je – uvalil importní cla, a tak Brampton dále stojí.
Vedení města nedávno změnilo územní plán tak, že pozemek továrny musí sloužit k výrobě automobilů či jiné výrobě s automobily přímo související. „Pokud si Stellantis myslí, že tady postaví bydlení, tak to ani náhodou,“ nechal se před několika týdny slyšet Patrick Brown, starosta Bramptonu.
Tehdy ještě nebylo jasné, jaká auta se tam budou vyrábět, nyní však existují jisté indicie. Podle nejmenovaných zdrojů agentury Bloomberg v Bramptonu mají vznikat auta čínské značky Leapmotor. Stellantis s ní spolupracuje na importu aut do Evropy a také v ní drží pětinu akcií. Kromě toho má 51% podíl ve společnosti Leapmotor International, která se právě stará o export v Číně vyrobených vozů značky Leapmotor na globální trhy.
Idea je stavět čínské elektromobily „doma“ a tak se vyhnout importním clům. Jenže Spojené státy se poměrně jasně vymezily proti tomu, že by se na jejich trh dostávala čínská auta přes Kanadu. Pokud by se tak mělo dít, cla by vzrůstala. Jistou šancí však je snaha kanadských úřadů, aby výroba leapmotorů v Bramptonu nebyla jen montáží dílů dovezených komplet z Číny, nýbrž aby díly dodávali domácí subdodavatelé.
Přesto je pravděpodobné, že v Bramptonu postavené leapmotory zůstanou na kanadském trhu, příp. se budou vozit do Evropy. Bývalý americký prezident Joe Biden totiž v lednu 2025 v podstatě zakázal prodej nových čínských aut připojených k internetu na půdě USA. Trumpova administrativa zvažuje tento zákaz rozšířit na všechna auta, která obsahují čínský software.
Na skutečně kanadské výrobky neuvaluje EU žádné dodatečné clo. To by leapmotory smontované z dílů dovezených z Číny nebyly, ale pokud by díly dodali kanadští subdodavatelé, mohlo by to být jinak.
