Mercedes-AMG GLC přijíždí v nové ostré verzi. GLC 53 má točivý šestiválec
Pouze lehce a ku prospěchu jízdních zážitků hybridizovaný řadový třílitr se představil v nabroušeném Mercedesu-Benz GLC. Poprvé se v SUV z Affalterbachu objeví elektronicky řízený samosvor s režimem pro driftování.
Jen chvíli poté, co Mercedes-AMG oficiálně přiznal chybu v použití řadového čtyřválce s plug-in hybridní technikou do malých modelů s označením 63, je na světě nové AMG s řadovým šestiválcem. Troška elektřiny zůstala, její hlavní rolí je však pomoc spalovacímu motoru.
Ten má objem tří litrů a z technických dat je nasnadě, že není na svém maximu. Nabízí 449 koní (330 kW) v rozsahu 5800–6100 otáček a 600 Nm v extrémně širokém pásmu 2200–5200 otáček. Na deset sekund nabídne v tzv. overboostu až 640 Nm, a to konkrétně u horního konce pásma maxima.
Pomáhá mu elektrický startér-generátor, který dává 23 koní (17 kW) a 205 Nm, kola vozidla však sám pohánět nemůže. Je součástí 48V mild hybridního systému, jehož největší přínos není v této elektrické dopomoci, nýbrž v elektrickém kompresoru, který je doplňkem klasického turbodmychadla a zrychluje odezvu motoru. Úplná novinka to není, kompresor však nově dokáže pracovat delší dobu. Samo turbo dává až 1,5 baru tlaku a jeho součástí pravděpodobně není malý elektromotor, jako např. v AMG C 43.
Motor má zcela novou hlavu válců a přepracovaný systém sání s větším objemem a větším mezichladičem stlačeného vzduchu. Cílem jsou rychlejší reakce. Zmíněný startér-generátor je umístěný u převodovky a je díky němu možné motor vypínat při plachtění.
Motor spolupracuje se samočinnou devítistupňovou převodovkou AMG Speedshift TCT 9G, kterou známe už z jiných modelů – díky soustavě několika spojek dokáže řadit naprosto bleskově. Je spojena s pohonem všech kol 4Matic+, jehož součástí je elektronicky řízený zadní samosvorný diferenciál.
Poprvé se v SUV od AMG objeví také jízdní režim Drift Mode, který souvisí právě s tím diferenciálem. Dělá to, co říká jeho název – usnadňuje driftování. Podle automobilky „umožňuje zkušeným řidičům zažít celý rozsah jízdní dynamiky na uzavřených tratích“.
Není však k mání na standardním voliči režimů, kde řidič může vybírat mezi módem pro kluzko, standardním Comfortem, dále Sportem, Sportem+ a nastavitelným režimem Individual. Kdo připlatí za paket Dynamic Plus, kromě zvýšení maximálky z 250 na 270 km/h také dostane jízdní režim Race. Právě jeho součástí je zmíněný driftovací režim.
Pohon všech kol umí přední nápravu odpojit a činí tak při klidné jízdě pro snížení spotřeby paliva, anebo právě v driftovacím režimu. V ostatních módech čtyřkolka pracuje tak, aby zachovala charakteristiku vozu s klasickou koncepcí. Při nastavení ESP na Sport, tedy s jeho omezenými zásahy, vůz upřednostňuje zadní nápravu víc, ale tu přední nevyřazuje z činnosti zcela.
Nově naladěné je také odpružení a řízení, jehož součástí je natáčení zadních kol. Ta se až do rychlosti jízdy 100 km/h (v závislosti na jízdním režimu) mohou natáčet proti směru těch předních pro zlepšení agility. Maximální úhel je 2,5°. Při vyšších rychlostech se zadní kola natáčí až o 0,7° stejným směrem jako ta přední, aby se zlepšila jízdní stabilita např. na dálnicích.
zdroj info, foto, videa: Mercedes-Benz