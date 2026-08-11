Mercedes-AMG láká na nový model. Zahalené tvary naznačují SUV s designem GT 4-door
Letos v květnu uvedl Mercedes-AMG kontroverzní novou generaci čtyřdveřového kupé GT 4-door s čistě elektrickým pohonem. Ten by sám o sobě ani tolik kontroverzní možná nebyl, kdyby nebyl zabalený do značně nevšedního designu. Vypadá to však, že si právě na tento vzhled budeme muset zvyknout.
Na svých sociálních sítích totiž divize AMG ukázala první fotografie dalšího připravovaného modelu, tentokrát s karoserií SUV či crossoveru se svažující se zadní částí. Pod černou plachtou můžeme jasně vidět světlomety s výrazným světelným podpisem ve formě hvězdy, v zadní části dokonce v kroužku.
Ten je zde však jen jeden, což by mělo náležet vozu velikosti nedávno představeného modelu GLA. Přeci jen se Mercedes světelných podpisů v rámci tříd ještě docela drží, i když ne vždy tomu tak je. A dle zákulisních informací ani vůz, na který se díváme, nebude následovat tyto zvyklosti.
Měl by totiž velikostně odpovídat spíše modelu GLE a konkurovat tak elektrickému Porsche Cayenne či Lotusu Eletre. Stane se druhým modelem postaveným na platformě AMG.EA, na jejímž základě stojí již zmiňovaný model AMG GT 4-door.
S ním bude pravděpodobně sdílet rozměrnou masku chladiče, ale především techniku. Znamenat by to mohlo velkou 106 kWh baterii a až 1153 koní ve vrcholné variantě se třemi axiálními elektromotory. Téměř jistotou je 800V architektura.
Přestože jde pouze o spekulace, na základě dostupných informací víme, že by mělo jít o samostatný model AMG, který nenahradí připravované plug-in hybridní modely SUV ani stávající AMG GLC 63 S E Performance. U modelu GLE byla i po nedávné modernizaci navíc potvrzena verze AMG 63 S s dvojitě přeplňovaným čtyřlitrovým osmiválcem.
Ostatně několik špionážních fotografů už připravovaný model zachytilo v ulicích, a dokonce už před dvěma lety nám maskovaný prototyp ukázala také sama automobilka. Přes výraznou kamufláž jsou však vidět výrazné boky a celkově svalnaté tvary karoserie, nezaměnitelné se standardními modely Mercedes-Benz.
Ze špionážních fotografií je patrné, že půjde spíše o crossover než SUV s ambicemi pro častější výlety mimo zpevněný povrch. Mercedes-AMG je však s informacemi velmi střídmý a příspěvek kromě fotografií obsahuje pouze větu „Vytvořeno tak, aby zpochybnilo vše, co znáte“. Otázkou je, zda se takové změny máme bát, nebo se na ni těšit.
Zdroje: AutoEvolution, Motor1