Mercedes-AMG M139 je nejvýkonnější čtyřválec na trhu. Ani to však k oblibě stačit nemusí
Nejvyšší výkon dvoulitrového čtyřválce 500 kW zní skoro neuvěřitelně. Právě tolik nabízí hnací ústrojí Mercedesu C 63 AMG S E Performance od roku 2022. Přesto jej automobiloví nadšenci odmítají.
Když se Mercedes-AMG před časem rozhodl nahradit u nové nejvýkonnější verze „céčka“ původní osmiválec přeplňovaným elektrifikovaným čtyřválcem, neznělo to jako úplně dobrý nápad. Už dříve ale tento agregát poháněl model A 45 AMG. Jenže to je kompakt s motorem uloženým vpředu napříč.
Motor tak existuje v několika verzích, které se liší nejen polohou ve vozidle, ale také dostupnou technikou a z ní pramenícím nejvyšším výkonem. Motor jako takový je technicky neskutečně sofistikovaný. Písty i klikový hřídel jsou řešené jako výkovky a vnitřní plochy válců jsou potaženy otěru velmi odolným kovovým karbidem v rámci známé technologie Nanoslide.
Vrcholná verze v C 63 AMG S E Performance pak kombinuje přeplňování výfukovým turbodmychadlem se zdvojeným kanálem turbíny (twin scroll) s elektricky poháněným kompresorem. Ten má za úkol „vyplnit“ výkonovou mezeru od nejnižších otáček až do okamžiku, kdy turbodmychadlo začne dodávat plnicí tlak. Jinak řečeno, smyslem je, aby byl motor pružnější.
Bohužel ani tak vyspělá technika spolu s výkony nedokázaly na typické uživatele těchto supervozů zapůsobit. Dle slov technika přímo z ústředí pro britský magazín Autocar pohon M139 navzdory svým parametrům „nedokázal rezonovat s našimi tradičními zákazníky“. To je také hlavní důvod, proč německá automobilka přesouvá svou strategii k řadovým šestiválcům a vidlicovým osmiválcům. I nadále se však počítá s elektrifikací.
Stopku potentnímu motoru M139 ovšem nemusí vystavit pouze kritika tradičních zákazníků, na kterých Mercedes-AMG z velké části stojí, ale také legislativní podmínky. Šéf Mercedes-AMG Michael Schiebe pro magazín Edmunds uvedl, že budoucí emisní předpisy považuje v souvislosti s motorem M139 za velkou překážku. Aby je potentní čtyřválec splnil, znamenalo by to značné investice. Mnohem větší smysl dává investovat peníze do jiných pohonných jednotek, u nichž je návratnost vložených investic slibnější. Příkladem může být současný osmiválec nabízený ve třídě S typu M177 Evo, který už nyní splňuje normu Euro 7.
Jedním z důvodů, proč se motor M139 ve své nejvýkonnější verzi, tedy v modelech C 63 AMG S E Performance a GLC 63 AMG S E Performance, nedočkal vřelého přijetí, je údajně nedostatek charakteru. To nepředstavuje problém u běžných aut, ale u vrcholné verze „céčka“ a „géelcéčka“ to hraje významnou roli. Když už někdo požaduje tak výlučné auto, nemá problém za něj utratit fůru peněz, budou jeho požadavky úměrně tomu velmi vysoké.
Co se týče renomovaných automobilových magazínů, tak například americký Car and Driver v testu C 63 v roce 2024 sice nadšeně vítal vysoký výkon 500 kW, zároveň ale poznamenal, že v praxi nebyly jízdní výkony zase tak dobré z důvodu vysoké hmotnosti. Edmunds zase porovnával C 63 proti BMW M3 CS, které je s výkonem 405 kW výrazně slabší než porovnávaný Mercedes-AMG C 63, přesto mnichovský vůz svého soka ze Stuttgartu zastínil. Důvodem byla právě výrazně vyšší hmotnost, dle zmíněného magazínu činil rozdíl značných 390 kg.
Na druhou stranu, v malém modelu CLA 45 AMG Edmunds motor M139 chválil. V tomhle případě se však jedná o verzi s nižším výkonem, ochuzenou o elektrifikaci. Vůz je tak výrazně lehčí (což platí pro třídu CLA, v porovnání s třídou C obecně). A 45 AMG chválili také Britové, konkrétně Car Magazine stejně jako Top Gear. Prvně jmenovaný vyzdvihoval výborně naladěný zvuk výfuku, druhý zase výkonový potenciál motoru M139.
Obecně tak lze říci, že motor M139 s bezpříkladnou technickou úrovní a celkovou konstrukcí je v kompaktních modelech skvělý, avšak jeho konverze pro podélnou zástavbu, a tedy účinkování ve třídě C a GLC, navzdory ještě vyššímu výkonu díky elektrifikaci již zdaleka tak slavné není. A pak jsou tady ještě ty emisní normy…
Zdroj: Jalopnik, Wikipedie, Haynes Autodata, článek v magazínu MTZ o motoru M139
Foto Mercedes-AMG