Tohle auto nikdo nečekal! Mercedes-AMG SUV má skoro 1200 koní, rival je jasný
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Divize z Affalterbachu poprvé vyvinula velké SUV zcela ve vlastní režii. Výsledkem je elektromobil se třemi motory, propracovaným podvozkem a technikou zaměřenou na opakované podávání vysokého výkonu.
Mercedes-AMG vstupuje do stále početnějšího segmentu výkonných elektrických SUV, ve kterém se novinka utká především s Porsche Cayenne Turbo Electric, Lotusem Eletre R a BMW iX M70. Na rozdíl od dosavadních ostrých SUV značky však GT SUV nevychází z běžného Mercedesu. Jde o první velké SUV vyvinuté od začátku přímo divizí AMG.
Nabídku vytvoří tři verze. Základní Mercedes-AMG GT 53 SUV poskytne výkon 400 kW (544 k), prostřední GT 55 SUV nabídne až 600 kW (816 k) a vrcholné GT 63 SUV dosáhne až na 860 kW (1169 k). Všechny varianty mají pohon všech kol, jejich technika se však výrazně liší.
Základní GT 53 používá dva synchronní elektromotory, po jednom na každé nápravě. Přední jednotka se při klidné jízdě odpojuje, aby nezvyšovala spotřebu. Zadní motor spolupracuje s dvoustupňovou převodovkou. Kratší první stupeň pomáhá při rozjezdu, zatímco druhý snižuje otáčky a spotřebu ve vyšších rychlostech.
Provedení GT 55 a GT 63 dostala tři elektromotory s axiálním magnetickým tokem. Dvě jednotky jsou součástí zadního pohonného modulu, který zahrnuje také planetové převody, dvojici měničů z karbidu křemíku a olejové chlazení. Třetí motor pohání přední nápravu a zapojuje se pouze v případě potřeby vyššího výkonu nebo trakce.
Při menším zatížení jej odpojovací mechanismus vyřadí z činnosti, aby omezil mechanické ztráty. Během akcelerace nebo rekuperačního brzdění jej naopak znovu připojí. Dva zadní elektromotory zároveň umožňují plynule rozdělovat hnací sílu mezi jednotlivá kola.
Výrobce uvádí trvalý výkon až 530 kW (721 k). Takto vysokou hodnotu má umožnit především účinné chlazení elektromotorů, měničů a akumulátoru. AMG se tím snaží zabránit výraznému poklesu výkonu při opakovaném zrychlování nebo delší jízdě vysokou rychlostí.
Zákazníci budou vybírat mezi bateriemi s využitelnou kapacitou 106 a 128 kWh. Menší se skládá z 18 modulů, větší z 22. Obě pracují s napětím 800 V a používají válcové články, kolem nichž proudí elektricky nevodivý olej. Přímé chlazení má udržovat vyrovnanou teplotu jednotlivých článků i při vysokém zatížení.
Větší baterie umožní dojezd až 700 kilometrů podle WLTP. Nejvyšší nabíjecí výkon dosahuje 710 kW, takže za deset minut lze za ideálních podmínek doplnit energii pro dalších 450 kilometrů. Takovou rychlost ovšem vůz využije pouze na odpovídající nabíjecí stanici a po omezenou část nabíjecího cyklu.
Použité články mají hliníkový obal a konstrukci, která zkracuje cestu elektrického proudu uvnitř baterie. Katoda využívá kombinaci niklu, kobaltu, manganu a hliníku, zatímco anoda obsahuje křemík. Výrobce uvádí měrnou energii přes 298 Wh/kg.
Nejvyšší GT 63 dostane standardně nový podvozek AMG Active Ride Control+, pro GT 55 bude dostupný za příplatek. Vzduchové odpružení doplňují hydraulicky propojené tlumiče, které nahrazují klasické stabilizátory.
Systém dokáže omezovat nejen náklony karoserie v zatáčkách, ale také ponořování přídě při brzdění a její zvedání během akcelerace. Světlou výšku upravuje podle jízdní situace a ve vyšších rychlostech může karoserii snížit, aby omezil aerodynamický odpor.
Všechna provedení mají řízení zadních kol. Do rychlosti 80 km/h se natáčejí až o šest stupňů proti předním, což zlepšuje obratnost. Ve vyšším tempu míří stejným směrem a zvyšují stabilitu. Brzdová soustava odpovídá výkonu jednotlivých verzí. GT 53 používá ocelové kotouče, zatímco GT 55 může za příplatek dostat karbon-keramické brzdy. Vrcholné GT 63 je má standardně.
U modelů GT 55 a GT 63 dovoluje systém AMG Race Engineer samostatně nastavit reakce pohonu, chování automobilu v zatáčkách a míru zásahů kontroly trakce. Poslední funkce nabízí devět úrovní. Některá nastavení jsou dostupná pouze ve sportovních režimech s vypnutým stabilizačním systémem.
Elektrický pohon doprovází uměle vytvořený zvuk spalovacích motorů. Verze GT 55 a GT 63 napodobují osmiválec, zatímco základní GT 53 vychází ze zvuku šestiválce. Soustava reaguje na akceleraci a simulované řazení, přičemž zážitek doplňují vibrace v sedadlech. Pádly pod volantem lze ovládat virtuální převodové stupně, ačkoliv elektrické pohonné jednotky klasickou vícestupňovou převodovku nemají. Výjimkou je zadní dvoustupňové ústrojí základního GT 53.
Řidič si může měnit hlasitost i charakter zvuku od tlumeného po výrazný a od klasického po futuristický. Automobilka připravuje rovněž samostatné akustické režimy pro funkce Launch Control, Boost a Showtime.
GT SUV dostalo dlouhý rozvor, široký rozchod kol, nízkou linii střechy a bezrámová boční okna. Verze GT 55 a GT 63 používají aktivní střešní spoiler, který od rychlosti 150 km/h mění sklon podle jízdního stylu. Lamely v předním nárazníku zůstávají běžně zavřené a otevírají se pouze tehdy, když pohon nebo brzdy potřebují více chladicího vzduchu.
Kabina se snaží spojit nízkou sportovní polohu za volantem s prostorem očekávaným od velkého SUV. Před řidičem se nachází 10,2palcový přístrojový displej, na nějž navazuje 14palcová centrální obrazovka natočená směrem k řidiči. Další displej se stejnou úhlopříčkou může dostat spolujezdec.
Vzadu zůstává třímístná lavice se sklopnými opěradly. Za příplatek budou dostupná sportovní sedadla AMG Performance, audiosystém Burmester 4D nebo panoramatická střecha, jejíž sklo lze elektronicky přepínat mezi průhledným a neprůhledným stavem.
Mercedes-AMG začne základní GT 53 SUV přijímat do objednávek 20. října. Česká cena startuje na 2.783.000 Kč včetně DPH. Výkonnější provedení GT 55 a GT 63 se přidají na jaře 2027, jejich ceny zatím automobilka nezveřejnila.
Výroba všech verzí proběhne v německém Sindelfingenu. Závod kvůli elektrické platformě AMG.EA upravil montážní halu číslo 32, zatímco přímo v areálu zajišťuje také lisování, svařování a lakování karoserií.
Zdroj: Mercedes-AMG I Video: Mercedes-AMG