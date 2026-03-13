Mercedes-Benz 500 E se prodal za trojnásobek běžné ceny. Kdo byl jeho první majitel?
V roce 1990 obohatila nabídku mercedesů takzvané střední řady, od roku 1992 známé jako třída E vrcholná verze 500 E. Její cena stále roste, takže nejdražší kusy pořídíte v Německu za 80.000 eur.
Mercedes 500 E, od modernizace řady W124 označovaný jako E 500, zůstává jedním z nejúžasnějších aut všech dob. Nevyráběl se u Mercedesu, ale u nedalekého Porsche, což už samo o sobě vypovídá o mnohém. Rychlý sedan s osmiválcem M 119 se 32 ventily a variabilním časováním sací strany rozvodu o objemu 5,0 litru známým z roadsteru R129 SL 500 o výkonu 240 kW měl na začátku 90. let pouze dva konkurenty. A sice BMW M5 E34 a Lotus Omega, který vznikl na bázi modelu Opel Omega 3000. Na rozdíl od 500 E ale BMW i Opel poháněly řadové šestiválce. Absolutním vrcholem se stalo E 500 Limited, který svého času a dlouhá léta vlastnil například automobilový závodníkem a pozdější obchodní zástupce firmy Ford Ing. Antonín Charouz.
Pohled do německé inzerce ukáže, že zájemce o 500 E nebo E 500 dnes za tenhle supersedan zaplatí částku od 50.000 do 80.000 eur. Tedy v přepočtu 1.250.000 Kč až přibližně dva miliony. Cena tedy opravdu vysoká, uvážíme-li, že pamatujeme doby, kdy se dalo 500 E nebo E 500 pořídit třeba od 300.000 korun.
Nedávno však tenhle vůz změnil majitele v rámci aukce Amelia Island Auction 2026 za neskutečných 275.000 eur, tedy 6.875.000 korun! Proč ale tolik peněz? Jednalo se o americkou verzi 500 E (W124) charakteristickou specifickými předními světlomety. Hlavním důvodem, proč byl někdo ochotný za auto zaplatit tolik peněz, je jeho první majitel. Tím byl americký komik a herec Jerry Seinfeld. Ten je kromě TV show a dalších věcí spojených s uměleckou tvorbou známý také sbírkou vozů Porsche za přibližně 100 milionů dolarů.
Za nezvykle vysokou cenou ale nestojí pouze slavná osobnost, ale také až neuvěřitelný stav vozu. Seinfeld si své 500 E koupil v roce 1992 a prodal jej až v roce 2016. Moc si jej ale neužil, jelikož za 24 let stihlo auto ujet pouhých 3758 km. Právě s nimi byl v aukci nabízen.
Vůz v laku „Brilliant Silver Metallic“ (kód barvy 744) tak opravdu vypadá jako nový. Stejně tak i kožený interiér. Ostatně aukční dům Gooding Christie’s jej popsal „jako nový“, byť má 34 křížků na hrbu.
