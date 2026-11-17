Mercedes-Benz 770 (1930 až 1943): Jezdili v něm Hitler, Mussolini a také Hácha
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Luxusní Mercedes-Benz 770, nazývaný také „Velký Mercedes“ byl největší, nejtěžší a nejdražší předválečný model značky. Zadní kola poháněl řadový osmiválec s objemem 7,7 litru.
Mercedes-Benz 770 se vyráběl ve dvou sériích W07 (1930–1938) a W150 (1938–1943). „Velký“ Mercedes se poprvé ukázal na veřejnosti na podzim 1938 na pařížském autosalonu. Poháněl jej řadový osmiválec s výkonem 150 koní. Na přání dodávaná verze s kompresorem měla výkon 200 koní. Podvozky se vyráběly v Untertürkheimu a probíhala zde i konečná montáž. Karoserie se v malých počtech vyráběly v Sindelfingenu.
Ve vozech Mercedes-Benz 770 (W07) se vozili tehdejší významné osobnosti, jako byl polní maršál a německý říšský prezident Paul von Hindenburg, japonský císař Hirohito a papež Pius XI. Adolf Hitler používal typ 770 od roku 1931. Do roku 1938 bylo vyrobeno 42 kusů limuzín Pullman, 26 otevřených Tourenwagenů, 32 kabrioletů B, C, D, F a 19 podvozků, celkem tedy pouhých 119 kusů série W07.
Modely W150 používali vysoce postavení představitelé nacistického Německa a jejich spojenci: Adolf Hitler, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich, Benito Mussolini a také Emil Hácha, prezident protektorátu Čechy a Morava.
Série I: W07 (1930–1938)
Mercedes-Benz 770 s továrním kódem W07 se stal v roce 1930 nástupcem typu 24/100/140 PS, později nazvaného typ 630 a vyráběného v letech 1924 až 1929. Zadní kola poháněl řadový osmiválec Daimler-Benz M 07 s objemem válců 7665 cm3 (vrtání/zdvih: 95/135 mm), ventilovým rozvodem OHV a hliníkovými písty. Bez kompresoru měl tento motor nejvyšší výkon 150 k (110,5 kW) při 2800 ot/min. S motorem M07 K (s kompresorem Roots) se výkon zvýšil na 200 k (147 kW) a vůz s pohotovostní hmotností 2700 kg s ním dosahoval rychlost až 160 km/h, tedy o 20 km/h víc než bez kompresoru. Čtyřstupňová manuální převodovka měla čtyři převodové stupně vpřed, z nichž třetí byl přímý a čtvrtý byl s rychloběhem.
Rámový podvozek (foto) měl rozvor náprav 3750 mm a rozchod kol vpředu i vzadu 1500 mm. Rám měl podélníky z U profilů, vyztužených příčnými členy a ocelovou podlahou. Tuhé nápravy byly odpružené podélnými poloeliptickými listovými pery s pákovými hydraulickými tlumiči. Bubnové brzdy měly pneumatický posilovač Bosch-Dewandre.
Rám podvozku měl podélníky z U profilů, vyztužených příčkami a ocelovou podlahou. |
Základním typem karoserie byl čtyřdveřový šestimístný Pullman-Limousine (foto). Vůz měl šest bočních oken a skleněnou přepážku za předními sedadly. Náhradní kola byla umístěna po stranách motorového prostoru a částečně zasahovala do předních blatníků. Velké kruhové světlomety byly upevněny na příčce před vysokým chladičem. V interiéru měla limuzína luxusní látková lavicová sedadla. Před zadní lavicí se dala vyklopit menší skládací sedadla. Uprostřed palubní desky byl umístěn panel se sedmi malými ručkovými přístroji. Volant velkého průměru byl čtyřramenný. Limuzína byla dlouhá 5600 mm, široká 1840 mm a vysoká 1830 mm. Dala se pořídit za 38 tisíc říšských marek.
Čtyřdveřový šestimístný Pullman-Limousine měl skleněnou přepážku za předními sedadly. |
Série II: W150 (1938–1943)
V roce 1938 prošel Mercedes-Benz 770 důkladnou modernizací a dostal tovární označení W150. Nový podvozek byl vyroben z trubek oválného průřezu, vpředu měl nezávislé zavěšení kol a vzadu nápravu de Dion. Pérování obstarávaly vpředu i vzadu vinuté pružiny. Bubnové brzdy měly hydraulické ovládání (první série měla mechanické ovládání brzd).
Řadový osmiválcový motor měl stejnou základní architekturu a objem jako předchozí verze W07, byl však ve verzi bez přeplňování vyladěn na maximální výkon 155 k (114 kW) při 3000 ot/min a v provedení s kompresorem na 230 k (169 kW) při 3200 otáčkách. Ručně ovládaná převodovka měla pět dopředných stupňů, přičemž čtvrtý byl přímý a pátý s rychloběhem. Vozy verze W150 s kompresorem dosahovaly rychlost 170 km/h. Existovalo i 5 kusů v provedení se dvěma kompresory a výkonem až 400 k (294 kW), které dosahovaly rychlost 190 km/h.
Na karoserii byly provedeny jen drobné úpravy zlepšující aerodynamiku vozu. Limuzína Mercedes-Benz 770 W150 (foto) měla proti předchůdci mírně zešikmené přední okno, blatníky více zakrývající kola a náhradní kola před předními dveřmi byla umístěna pod plechovými kryty. Boční okna byla orámovaná chromovanými lištami a neměla ostré hrany. Pod zadním oknem se objevil zavazadlový prostor, přístupný po zvednutí víka směrem nahoru. Rozměry W150 dost výrazně narostly ve všech směrech kromě výšky. Rozvor náprav se zvětšil o 130 mm na 3880 mm, délka na rovných 6 metrů, šířka na 2,07 m a výška klesla o 30 mm na 1,8 metru.
V roce 1938 prošel Mercedes-Benz 770 důkladnou modernizací a dostal tovární označení W150. |
Mercedes-Benz 770 W150 byl ve své době nejdražší německý cestovní vůz. Jeho cena se ale sdělovala jen na požádání. Pullman-Limousine stála před začátkem druhé světové války 44.000 říšských marek (RM). Výroba W150 skončila v roce 1943 zhotovením posledního z 88 vozů. Poslední vůz byl dodán zákazníkovi v březnu 1944. Výrobní program zahrnoval vedle modelu Pullman-Limousine také otevřený sedmimístný Tourenwagen (foto) s plátěnou skládací střechou za zadními sedadly, čtyřmístný Cabriolet D (46.000 RM) a šestimístný Pullman-Cabriolet F (47.500 RM). Vozy W150 vážily podle typu karoserie 3400 až 3600 kg (pancéřovaná verze s neprůstřelnými okny a pneumatikami vážila až 4,8 tuny) a spotřebovaly až 30 litrů benzinu na 100 km. Proto nádrž umístěná vzadu pojmula 195 litrů benzinu.
770K Tourenwagen, který používal Hitler při přehlídkách. |
Velké Mercedesy dával Adolf Hitler darem svým spojencům a vazalům. Dostal jej například rumunský diktátor a maršál Ion Antonescu nebo diktátoři Benito Mussolini a Francisco Franco. Jeden vůz dostal i protektorátní prezident Emil Hácha, takže byl k vidění i na našich silnicích. Vozů Mercedes-Benz 770 druhé série (W150) bylo v letech 1930 až 1943 vyrobeno jen 88 kusů, nejvíc otevřených modelů Tourenwagen (46). Z 18 vyrobených vozů Pullman-Limousine bylo 8 kusů pancéřovaných, stejně jako všech 10 čtyřdveřových limuzín. Kabrioletů B, D a F vzniklo jen 13 kusů.
Dohromady bylo v obou sériích vyrobeno 207 „Velkých“ Mercedesů, ale jen málo z nich se dochovalo. Kanadské válečné muzeum v Ottawě vystavuje jeden ze sedmi opancéřovaných vozů, používaných údajně Hitlerem nebo Göringem. Vůz má všechna okna s tloušťkou skla 40 mm a prostor pro cestující je oplátovaný ocelí o síle 18 mm. Hmotnost vozu se tak zvětšila na 4100 kg. Kvůli životnosti 20palcových pneumatik doporučoval výrobce nepřekračovat maximální rychlost 80 km/h. Karoserie Háchou používaného kabrioletu z roku 1939 byla upravena v Karose a vůz je vystaven v Národním technickém muzeu v Praze. Další kusy se nacházejí v Portugalsku, v německém Sinsheimu, ve Španělsku, a dokonce až na Novém Zélandu.
Zdroj: Autorský text