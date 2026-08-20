Mercedes-Benz byl po desetiletí první volbou německých taxikářů. Opustit segment byla chyba
Když se řekne německé taxi, většině z nás se vybaví vůz s trojcípou hvězdou na kapotě. V posledních letech však z důvodu malých marží tento segment možná trochu neuváženě přesunul na druhou kolej. S rostoucí konkurencí se nyní snaží získat svůj tržní podíl zpět velkými slevami oblíbených modelů.
Před dvěma lety zaplavila mediální prostor zpráva, že automobilka Mercedes-Benz zaznamenala meziroční pokles prodejů svých vozů určených pro taxislužby o ohromných 71 %. Společnost to však kvůli nízkým maržím z prodeje těchto vozů nepovažovala za problém.
Do sektoru vozidel taxi by se však nyní automobilka chtěla vrátit a zpomalit tak boom automobilek, jako je například čínský BYD. Letos tak podíl nově prodaných vozů značky do rukou taxikářů opět pomalu roste a v první polovině roku tvořil již 18 % trhu. Stále to není 45 % jako v roce 2022, ovšem je to nárůst oproti loňským 8 %.
Tento nárůst je částečně způsoben tím, že Mercedes-Benz nabídl provozovatelům taxislužby téměř čtvrtinovou slevu na pořízení dvou modelů třídy E se vznětovým motorem. To znamená, že třídu E mohli pořídit pod 40.000 € (966.700 Kč). Nejlevnější model dostupný běžným zákazníkům na českém trhu přitom stojí 1.240.119 Kč bez DPH.
V Německu provozuje taxislužbu bezmála 17.000 právnických osob, které každoročně registrují přibližně čtyři až šest tisíc nových vozidel. Zatímco loni bylo pouze 72 z nich Mercedes-Benz třídy E, za první pololetí letošního roku to je už 126 kusů.
Slevu nyní prodloužila až do konce roku, a to také u dalších modelů, které jsou ve službě taxikářů oblíbené. Na osobní verzi Vita nabízí slevu ve výši 18 % a bonus ve výši 6 000 € (necelých 150.000 korun) a luxusnější třída V oblíbená také u hotelových společností shuttle taxikářům nabízí s 3% slevou a bonusem ve výši 5 000 € (120.000 korun).
Relativně nízké zvýhodnění třídy V si lze vysvětlit její oblibou a faktem, že se blíží ke konci svého výrobního cyklu. Než ji nahradí plně elektrický model VLE, který Mercedes podle zdrojů deníku Handelsblatt chce také zařadit do taxi flotil, lze předpokládat zvýšený zájem o spalovací třídu V.
Stejný scénář byl zaznamenán ke konci výroby všeobecně oblíbeného Volkswagenu T6.1 při představení generace T7. Ke konci výroby přišel ohromný nárůst zájmu a v souvislosti s tím také cen. Třída VLE bude muset taxislužby přesvědčit o dostatečném dojezdu a zároveň může nastat problém s její hmotností, která při plném obsazení dosahuje hraničních 3,5 tuny. Nebude tak možné s ní jezdit na některé silnice, na nichž platí hmotnostní omezení.
Méně Mercedesů, více Číny?
Na zpomalení ikonické značky se snaží vybudovat své jméno také čínský BYD. Carsten Schopf, manažer společnosti a vedoucí prodeje firemním zákazníkům pro německý trh, uvedl, že vozy taxi jsou důležitou součástí strategie růstu značky. Do konce roku očekává prodej přibližně 500 vozů pro taxislužbu, což je poměrně ambiciózní cíl. V první polovině roku totiž v Německu takových vozů prodala pouze deset.
Schopf však uvádí, že počet objednávek již překročil 100 kusů. Model BYD Seal 6 Estate je provozovatelům vozových parků nabízen za cenu nižší než 30.000 eur (přibližně 725.000 Kč a sleva 37 % z běžné katalogové ceny) a společnost BYD plánuje nabídnout také své plně elektrické modely Atto 3 a Sealion 7.
V současné době trhu s nově registrovanými taxíky v Německu dominuje společnost Volkswagen, která drží více než 50% podíl, která však nedávno ukončila výrobu dlouhodobě nejoblíbenějšího modelu Touran a je tak otázkou, zda si tento podíl dokáže udržet. Překonat se ji snaží druhá nejoblíbenější automobilka Toyota a o návrat na výsluní se snaží dnes třetí Mercedes-Benz. Ostatní značky zaujímají pouhých 10 % trhu.
Podle automobilového analytika Franka Schwopeho bylo přestat podporovat trh s vozy určenými taxislužbám „fatální chybou [generálního ředitele Mercedesu] Oly Källeniuse“ a dodal, že „taxi flotila vysílá velmi silný signál“. Schwope tvrdí, že každá jízda slouží zároveň jako zkušební jízda, díky níž se cestující seznámí s modely, o kterých by jinak možná nikdy neuvažovali. Navíc takové množství aut slouží i jako pojízdná reklama, i když spojení s vozy taxislužby může mít na zákazníky také negativní dopady.
Zdroje: CarScoops, Internet Info Agency, Mercedes-Benz