Mercedes-Benz chce ve výrobě používat více recyklovaného hliníku. Pouze o ekologii nejde
Být dobrým samaritánem nemusí vždy znamenat finanční oběť. Proto Mercedes-Benz i nadále prohlubuje spolupráci se společností Hydro, dodavatelem recyklovaného hliníku a technologie, která umožňuje efektivní dekarbonizaci výsledného produktu. Výsledkem je čistší a levnější produkce bez ohrožení kvality.
Mercedes-Benz zavádí do sériové výroby ve spolupráci se společností Hydro větší množství hliníku s nízkými emisemi CO2. Je první evropskou automobilkou, která používá recyklovaný hliník obsahující 75 procent recyklátu ze spotřebitelského odpadu.
Jako první se materiál nazvaný Hydro Circal dostane do nové generace velkých elektromobilů, tedy mimo jiné do nové třídy C (W520). Spotřebitelský odpad zahrnuje ojetá vozidla, budovy a infrastrukturu z hliníku. Tyto zdroje projdou moderním procesem recyklace a nově budou tvořit až 75 % skladby hliníku, což oproti současnému stavu představuje přibližně čtvrtinový nárůst.
„Příští generace dodavatelských řetězců v automobilovém průmyslu bude charakterizována transparentností, cirkulární ekonomikou a silnými regionálními hodnotovými řetězci,“ říká Yanni von Roy-Jiang, vedoucí oddělení nákupu a řízení dodavatelů společnosti Mercedes-Benz AG.
Automobilka sice klade velký důraz na ekologii, rostoucí míra použití recyklovaného hliníku má ale také jeden zcela klíčový důvod. Hliník je extrémně energeticky náročné vyrobit, jeho recyklace je však překvapivě docela snadná. Pro výrobu jedné tuny hliníku je potřeba energie přibližně 200 GJ – tolik energie by průměrnému rodinnému domu vystačilo skoro na tři roky, případně by auto se spalovacím motorem ujelo 75,000 km.
Recyklace hliníku ušetří 95 % energetické náročnosti. Jinými slovy, ze stejného množství energie, které je potřeba k výrobě jedné hliníkové karoserie z nových surovin, jich lze z recyklovaného hliníku vyrobit 20. Recyklovaný hliník má navíc stejné vlastnosti jako hliník nový a při jeho recyklaci není nutné přidávat nové suroviny.
Zároveň se ukazuje, že díky technologii Hydro Circal je možné dosáhnout vysokého podílu recyklovaného materiálu ze spotřebitelského odpadu, aniž by tím byly ohroženy přísné požadavky na výkon, kvalitu a bezpečnost. „Pokud se hliník sbírá, recykluje a znovu využívá v blízkosti výrobních závodů, vznikají kratší, efektivnější a odolnější regionální dodavatelské řetězce,“ uvádí tisková zpráva společnosti Mercedes-Benz.
„Automobilový průmysl potřebuje materiály, které dokážou snížit emise, aniž by došlo ke snížení kvality, bezpečnosti nebo výkonu. Díky kombinaci recyklovaného hliníku Hydro Circal s primárním hliníkem Hydro Reduxa s nižším obsahem CO2 můžeme urychlit přechod k vozidlům s nižšími emisemi CO2 a zároveň vybudovat odolnější dodavatelské řetězce,“ dodává Eivind Kallevik, prezident a generální ředitel společnosti Hydro.
Hliník hraje klíčovou roli v materiálové strategii společnosti Mercedes-Benz a již nyní se automobilce daří mít o více než 70 % nižší uhlíkovou stopu oproti globálnímu průměru. Kromě zjevných energetických a finančních výhod navíc toto řešení přináší také větší konkurenceschopnost dodavatelského řetězce.
Zdroj: Mercedes-Benz, University of Minnesota