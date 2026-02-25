Mercedes-Benz chystá menší třídu G. Jasno je o platformě a pohonech
Legendární teréňák dostane v roce 2027 menšího sourozence. Nový vstupní model do rodiny třídy G vsadí na poctivý rám, plnohodnotný pohon všech kol a překvapivě i spalovací motor. Původně čistě elektrický projekt totiž prošel zásadní změnou strategie.
Automobilka Mercedes-Benz přehodnocuje své elektrické plány a jedním z prvních důkazů je připravovaný projekt „malého géčka“, menší varianta kultovního hranatého modelu Mercedes-Benz třídy G.
Novinka dorazí v roce 2027 jako vstupní model do rozšířené rodiny G, ale na rozdíl od původních oznámení nepůjde výhradně o elektromobil. Zákazníci dostanou na výběr mezi čistě elektrickou verzí a hybridem se spalovacím motorem.
„Malé géčko“ bylo původně prezentováno jako další krok směrem k plné elektrifikaci. Jenže vývoj trhu a opatrnější přístup zákazníků přiměly vedení značky ke změně kurzu. Generální ředitel Ola Källenius už dříve připustil, že spalovací motory zůstanou ve výrobním programu klidně desítky let a značka chce zůstat strategicky flexibilní.
Podobný obrat ostatně sledujeme i u dalších prémiových výrobců. Porsche například přehodnotilo původní plány na čistě elektrické nástupce modelů Porsche Macan a Porsche Cayenne. Mercedes-Benz tak jen reaguje na realitu trhu, kde poptávka po elektromobilech roste pomaleji, než se očekávalo.
Hybrid z CLA, elektro dlouhý dojezd
Hybridní varianta malého géčka má využít přeplňovaný čtyřválcový motor 1,5 litru známý z nové generace modelu Mercedes-Benz CLA. Ten se vyvíjel v Německu, ale pro CLA probíhá jeho výroba v Číně. Jednotka kombinovaná s elektromotorem integrovaným do převodovky nabízí výkon až 188 koní a umožňuje i jízdu čistě na elektřinu při nízkém zatížení. Pro menší, ale stále robustní offroad by měla představovat rozumný kompromis mezi efektivitou a schopnostmi mimo silnici.
Plně elektrická verze má vsadit na dvojici elektromotorů nové generace eATS 2.0, každý na jedné nápravě. Očekává se baterie o kapacitě kolem 85 kWh a dojezd blížící se 450 kilometrům podle WLTP. Bez ohledu na zvolený pohon bude standardem stálý pohon všech kol a sofistikované řízení točivého momentu, které umožní přesné dávkování síly na jednotlivá kola – podobně jako u větší G-Klasse.
Poctivý základ místo kompromisu
Zásadní zprávou je také technický základ. Mercedes-Benz se nakonec rozhodl pro unikátní platformu s žebřinovým rámem namísto sdílení architektury s elektrickými osobními modely. Cílem je zachovat autenticitu a skutečné terénní schopnosti, nikoli jen stylový crossover s hranatou karoserií.
Novinka má měřit přibližně 4,4 metru na délku, tedy citelně méně než větší příbuzný. Bude také nižší než současný model. Design si však ponechá typické prvky – kulaté světlomety, rovné linie, výrazné blatníky i rezervu na zadních dveřích.
Mercedes míří na rostoucí segment kompaktních, ale schopných offroadů. Připravovaný model má být přímou odpovědí na chystaný Defender Sport, ale také na dostupnější verze terénních ikon, jako je Toyota Land Cruiser FJ nebo evropská verze Fordu Bronco.
Pokud se Mercedesu-Benz podaří skloubit autentickou konstrukci, prémiové zpracování a širší nabídku pohonů, může menší offroad oslovit nejen tradiční fanoušky značky, ale i nové zákazníky, pro které je současná třída G příliš velká, drahá a extravagantní.